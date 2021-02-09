«Мужичок»: Мария Порошина показала редкое фото двухлетнего сына

Актриса театра и кино Мария Порошина — многодетная мать. Самого младшего, пятого, ребенка она буквально прячет от посторонних глаз. В ленте Instagram периодически мелькают снимки ее старших наследников. Но звезда решила нарушить свое правило, и в честь пятилетия дочери Глафиры показала фанатам фото сына Андрея.

«Когда сестре — пять, а тебе только — два!», — написала под публикацией Порошина.

Instagram @poroshinamariyamikhaylovna

Малыша сфотографировали со спины, поэтому вопрос о его сходстве с родителями так и остается открытым. Фанаты подозревают, что актриса намеренно не показывает Андрея, чтобы никто не вычислил его отца. Актриса не называет имя второго родителя. Многие до сих пор считают, что Порошина родила от своего женатого коллеги и друга Ярослава Бойко.

При виде маленького наследника артистки подписчики не смогли остаться равнодушными. Они заполонили комментарии к снимку смайлами и комплиментами.

«А что, мальчику уже два?»;

«Какой крепыш»;

«Прям мужичок-мужичком растет»;

«Высокий такой», — написали пользователи сети.

Мария Порошина два раза была замужем. Первым супругом актрисы стал Гоша Куценко. Пара была вместе десять лет. У них родилась дочь Полина, которая окончила Театральный институт имени Щукина. Вторым супругом Марии стал актер театра и кино Илья Древнов. От него артистка родила Серафиму, Аграфену и Глафиру. Сын Андрей появился на свет в 2019 году. Согласно решению суда, он не является ребенком Древнова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что актриса Мария Порошина, которая любит удивлять поклонников сменой имиджа, в очередной раз обновила облик. Знаменитость предстала перед своими подписчиками в Instagram в образе брюнетки с эффектной стрижкой «пикси».