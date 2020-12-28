Актриса Мария Порошина, которая любит удивлять поклонников сменой имиджа, в очередной раз обновила облик. Знаменитость предстала перед своими подписчиками в Instagram в образе брюнетки с эффектной стрижкой пикси. В этом неожиданном образе артистка появилась в благотворительном ролике с Максимом Авериным.

Instagram @poroshinamariyamikhaylovna

Ранее Порошина предпочитала разные оттенки блонда и волосы до плеч. Стрижка «под мальчика» и такой темный цвет волос заметно омолодили артистку — это заметили и фанаты звезды. Поклонники завалили Порошину комплиментами, среди которых частенько сквозило восхищение внешним видом многодетной матери.

«Такая красотка молодая!»;



«Мария, вы вообще стареете?»;



«И не скажешь, что мама пятерых детей», — написала поклонники актрисы.

Тема волос не впервые вольно или невольно поднимается Порошиной. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в честь своего 47-летия артистка опубликовала архивные снимки и показала бывшего мужа Гошу Куценко без знаменитой лысины.