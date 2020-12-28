Мария Порошина кардинально изменила имидж — фото

|
Егор Измалкин
1 251

Новый образ заметно омолодил звезду.

Мария Порошина кардинально изменила имидж — фото

Фото: ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин

Актриса Мария Порошина, которая любит удивлять поклонников сменой имиджа, в очередной раз обновила облик. Знаменитость предстала перед своими подписчиками в Instagram в образе брюнетки с эффектной стрижкой пикси. В этом неожиданном образе артистка появилась в благотворительном ролике с Максимом Авериным.

Instagram @poroshinamariyamikhaylovna

Ранее Порошина предпочитала разные оттенки блонда и волосы до плеч. Стрижка «под мальчика» и такой темный цвет волос заметно омолодили артистку — это заметили и фанаты звезды. Поклонники завалили Порошину комплиментами, среди которых частенько сквозило восхищение внешним видом многодетной матери.

«Такая красотка молодая!»;

«Мария, вы вообще стареете?»;

«И не скажешь, что мама пятерых детей», — написала поклонники актрисы.

Тема волос не впервые вольно или невольно поднимается Порошиной. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в честь своего 47-летия артистка опубликовала архивные снимки и показала бывшего мужа Гошу Куценко без знаменитой лысины.

Читайте также

-3° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
73.69
-1.15 89.87
-1.48
Василиса Володина посоветовала встречать Новый год в костюме зебры

Последние новости

13:41
Олег Басилашвили давно знал о госпитализации Алисы Фрейндлих
13:19
Алиса Фрейндлих находится в реанимации
13:14
В Госдуме рассказали о «приятном сюрпризе» для пенсионеров в следующем году
13:03
Тест: Соблюдаете ли вы русские новогодние традиции?
12:57
«Под присмотром»: больной коронавирусом Грачевский рассказал о самочувствии
12:51
Подростки изнасиловали и задушили шнурком воспитателя детсада под Смоленском

Сейчас читают

Как распознать абьюзера и вовремя сбежать от него живой? — Мнение психолога
Моргенштерн и Александр Васильев сделали ДНК-тест на отцовство
Пить больше или меньше? Врачи развеяли мифы о потреблении воды при коронавирусе
«Будет крайне не хватать на чемпионате»: Ягудин рассказал о состоянии Тарасовой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

ТОП-4 светских львиц, умерших от «красивой» жизни — фото
Линдеманн открыл онлайн-магазин Doctor Dick
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака