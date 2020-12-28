Мария Порошина кардинально изменила имидж — фото
Новый образ заметно омолодил звезду.
Фото: ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин
Актриса Мария Порошина, которая любит удивлять поклонников сменой имиджа, в очередной раз обновила облик. Знаменитость предстала перед своими подписчиками в Instagram в образе брюнетки с эффектной стрижкой пикси. В этом неожиданном образе артистка появилась в благотворительном ролике с Максимом Авериным.
Ранее Порошина предпочитала разные оттенки блонда и волосы до плеч. Стрижка «под мальчика» и такой темный цвет волос заметно омолодили артистку — это заметили и фанаты звезды. Поклонники завалили Порошину комплиментами, среди которых частенько сквозило восхищение внешним видом многодетной матери.
«Такая красотка молодая!»;
«Мария, вы вообще стареете?»;
«И не скажешь, что мама пятерых детей», — написала поклонники актрисы.
Тема волос не впервые вольно или невольно поднимается Порошиной. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в честь своего 47-летия артистка опубликовала архивные снимки и показала бывшего мужа Гошу Куценко без знаменитой лысины.
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