Дональда Трампа испугал пропущенный звонок от Владимира Путина

Миллиардер Дональд Трамп очень испугался, когда узнал, что у него есть пропущенный звонок от президента РФ Владимира Путина. Инцидент произошел в 2017 году, когда Трамп занимал кресло американского лидера.

Об этом случае рассказывается в новом документальном фильме BBC «Трамп покоряет мир». По словам журналистов, во время обеда с действующей тогда премьер-министром Великобритании Терезой Мэй Трампу сообщили, что в Белый дом поступил звонок от Владимира Путина, однако администрация приняла решение не отрывать президента от встречи.

«Он разволновался, пришел в ярость. Он сказал: «Вы говорите, что Владимир Путин звонил в Белый дом, и вы сообщаете мне об этом только сейчас, во время этого обеда», — рассказала бывшая глава президентского аппарата Фиона Маклауд Хилл.

По ее словам, Трамп был не только зол, но и почти напуган. Американский лидер даже растеряно пожаловался Терезе Мэй на то, что ему не удалось поговорить с президентом РФ.

«Путин — единственный человек в мире, который способен уничтожить Соединенные Штаты, и я не ответил на его звонок», — сокрушался Трамп.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональду Трампу объявят импичмент даже после того, как он уже покинул президентский пост. Сенат вынес решение, что процедура полностью соответствует конституции США.