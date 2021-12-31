Ученые назвали смертельно опасный продукт, который многие едят регулярно

Употребление всего половины яйца в день на 7% повышает риск смерти. У тех, кто съедает по целому яйцу в день, этот риск увеличивается до 14%. К такому выводу пришли китайские ученые, которые проанализировали результаты масштабного опроса, проведенного в США, пишет Daily Mail.

В исследовании принимали участие около 500 тысяч американцев. С 1995-го по 1996 год социологи спрашивали респондентов, чем те обычно питаются. Через 16 лет опрос повторили, чтобы узнать о состоянии здоровья его участников. Оказалось, что более 129,3 тысячи из них к этому времени скончались. Многие из них ели яйца.

Китайские ученые установили, что яичные белки и желтки содержат слишком много жиров и холестерина. Их потребление увеличивает шансы развития инфарктов, закупорки сосудов и других проблем со здоровьем. Исследователи подсчитали, что лишние 300 миллиграммов холестерина в день на 19% повышают риск смерти в ближайшие 16 лет.

Профессор Ю Жань из Чжэцзянского университета в Китае на основании этих фактов рекомендовал в первую очередь отказаться от употребления желтков. А лучше — вообще перестать есть яйца, заменив их на бобовые, орехи, мясо птицы или молочные продукты.

Стоит добавить, что диетологи давно спорят о пользе и вреде яиц. Во многих странах этот продукт считается полезным и входит в список рекомендованных для поддержания здорового образа жизни. В связи с этим многие эксперты скептически встретили новость об опасности яиц. По их мнению, данный продукт нельзя назвать единственной причиной смерти столь большого числа американцев.

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