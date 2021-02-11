Ошибки нет: суд по разделу имущества Петросяна и Степаненко пройдет 11 февраля

Заседание по делу о разделе совместно нажитого имущества Евгения Петросяна и Елены Степаненко действительно пройдет на месяц раньше объявленного срока. Пресс-секретарь Хамовнического районного суда Москвы Ираклий Сохадзе подтвердил перенос слушания с 11 марта на 11 февраля 2021 года.

«Да, на сегодня. Сегодня в 12.45», — констатировал представитель госоргана.

Известно, что раздел имущества между юмористами не может завершиться вот уже несколько лет. Степаненко и Петросян согласились поделить все пополам, однако не смогли определиться, какие именно активы кому из них достанутся. В результате суд инициировал процедуру описи недвижимости и других вещей для проведения корректного раздела в рамках закона.

Оценочная экспертиза длилась около двух лет. Недавно адвокаты сторон ознакомились с заключением специалистов, им предстояло подготовить требования к следующему заседанию по делу, назначенному на 11 марта 2021 года. Узнав о спонтанном переносе слушания, юристы были в недоумении.

«Я посмотрел на сайте (Мосгорсуда — Прим. ред.), там действительно указано, что 11 февраля, но я все-таки надеюсь, что это техническая ошибка, поскольку информация об этом появилась за несколько часов до предполагаемого заседания», — заявлял представитель Евгения Петросяна, звездный адвокат Сергей Жорин.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как появление на свет сына Евгения Петросяна может повлиять на раздел имущества с бывшей супругой Еленой Степаненко. В законном браке селебрити прожили около 30 лет.