Как появление на свет сына Петросяна повлияет на раздел имущества со Степаненко?
По словам адвоката Сергея Жорина, юморист почти забыл о судебной тяжбе с бывшей супругой.
Закрыть
Смотрите также:
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 сентября
Режиссер «Ворониных» показал, как Клюев держался в кадре последний раз
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака
Как понять, что пора разводиться? Рассказывает психолог
Петросян рассказал, кто родил ему сына — фото
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 сентября, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав; 5-tv.ru
Адвокат Сергей Жорин в беседе с 5-tv.ru рассказал, как появление на свет сына Евгения Петросяна может повлиять на раздел имущества с его экс-супругой Еленой Степаненко.
По словам юриста, факт рождения наследника юмориста не имеет никакого отношения к судебной тяжбе и ни коим образом не скажется на исходе процесса.
Сергей Жорин подчеркнул, что «разборки» с бывшей женой для Евгения Петросяна являются далеко не первостепенной задачей.
«Раздел имущества, после появления в жизни Евгения Вагановича сына, я вижу, что ушел даже не на второй, а на десятый план. И это очень хорошо! Отвечая на ваш вопрос — это никак не скажется на разделе имущества! Евгений Ваганович уже практически забыл о том процессе, который идет параллельно», — сообщил Сергей Жорин.
За годы семейной жизни с коллегой по цеху Еленой Степаненко Евгению Петросяну удалось обзавестись большим количеством имущества общей стоимостью в 1,5 миллиарда рублей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как адвокат Жорин прокомментировал фото Петросяна с сыном.
Читайте также
67%
-0.26 88.86
-0.50
Нашли ошибку?