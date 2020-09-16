Как появление на свет сына Петросяна повлияет на раздел имущества со Степаненко?

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Василий Заика
Эксклюзив 5 743

По словам адвоката Сергея Жорина, юморист почти забыл о судебной тяжбе с бывшей супругой.

Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав; 5-tv.ru

Адвокат Сергей Жорин в беседе с 5-tv.ru рассказал, как появление на свет сына Евгения Петросяна может повлиять на раздел имущества с его экс-супругой Еленой Степаненко.

По словам юриста, факт рождения наследника юмориста не имеет никакого отношения к судебной тяжбе и ни коим образом не скажется на исходе процесса.

Сергей Жорин подчеркнул, что «разборки» с бывшей женой для Евгения Петросяна являются далеко не первостепенной задачей.

«Раздел имущества, после появления в жизни Евгения Вагановича сына, я вижу, что ушел даже не на второй, а на десятый план. И это очень хорошо! Отвечая на ваш вопрос — это никак не скажется на разделе имущества! Евгений Ваганович уже практически забыл о том процессе, который идет параллельно», — сообщил Сергей Жорин.

За годы семейной жизни с коллегой по цеху Еленой Степаненко Евгению Петросяну удалось обзавестись большим количеством имущества общей стоимостью в 1,5 миллиарда рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как адвокат Жорин прокомментировал фото Петросяна с сыном.

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