Китайский Новый год: как отметить, чтобы привлечь богатство в 2021 году

Китайский Новый год или Праздник весны является главным и самым продолжительным праздником в Китае и других странах Восточной Азии. Он наступит в пятницу, 12 февраля, и продлится до 30 января 2022 года. День, в который Металлический Бык сменит Крысу очень важен, считает экстрасенс, астролог и нумеролог Алена Полынь.

«Поскольку Бык вступит в свои права, энергетика года сразу резко поменяется. Это значит, что для нас будет открыто очень важное окно. Именно 12 февраля мы в состоянии что-то сделать, чтобы в очередной раз постараться изменить свою жизнь к лучшему. Для этого нужно настроиться на перемены и обязательно правильно встретить Быка», — передает слова астролога ФАН.

Экстрасенс напомнила, что Бык отвечает за благополучие всего предстоящего года. А значит необходимо правильно подобрать подарки друзьям и близким, чтобы привлечь внимание покровителя года.

«Бык — это трудолюбивое мощное животное, символ плодородия и достатка. Поэтому все подарки, которые вы будете дарить на китайский Новый год, должны быть ценными, весомыми, иметь солидный денежный эквивалент. Можно просто дарить деньги, ничего зазорного в этом нет, а можно что-то ценное — золотые украшения, фигурку быка из драгоценного металла, красивые дорогие предметы интерьера и так далее. Дешевые сувениры для этого дня не подходят», — подчеркнула Алена Полынь.

Женщина рассказала, что помимо подарков, очень важно правильно встретить китайский Новый год и выполнить магический ритуал, который поможет привлечь как можно больше достатка в ваш дом.

«Надо обязательно либо собраться всей семьей, либо отметить этот праздник с близким человеком, — советует экстрасенс. — Накройте стол, красивый и сытный, обязательно со сладостями, которые Бык очень любит. Зажгите свечи и пригласите Быка в свой дом, в свою жизнь. Тогда он будет к вам благосклонен.

Напомню: символ наступающего года — это не просто Бык, он, по сути, эквивалентен Золотому тельцу. Это год больших денег. Но с Золотым тельцом, с деньгами нужно уметь взаимодействовать, а это дается не всем. Именно в год Золотого тельца у всех, кто готов трудиться, есть шанс наладить свои отношения с деньгами, сделать так, чтобы они прибывали.

Для этого я советую небольшой ритуал: приобретите небольшую золоченую фигурку Быка, символизирующего Золотого тельца, и в ночь на 12 февраля поставьте ее на видное место. Пусть Золотой телец стоит на этом месте весь год, до конца января 2022-го. Это хороший приворот на деньги», — сообщила нумеролог.

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