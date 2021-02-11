Запасайтесь попкорном! ТОП мистических странностей в разделе имущества Петросяна

Вот уже два года юморист Евгений Петросян не может закончить бракоразводный процесс с Еленой Степаненко. Официально чета расторгла брак еще в 2018 году. Однако вопрос раздела имущества так и остается открытым.

Со слов адвоката артиста Сергея Жорина, в этом деле постоянно творится что-то неладное: то суд перенесут, не уведомив заявителей, то появятся странные личности, пытающиеся «развязать глаза» Фемиде. О деталях скандального процесса юрист рассказал в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

Без объявления войны

То, что процесс будет тяжелым, и Петросян, и Жорин понимали изначально. Ведь не каждый день приходится делить имущество, еле уместившееся при описи на более, чем 500 страницах! Однако неприятных сюрпризов мало кто ожидал. Трудности начались еще при попытке наладить диалог с экс-супругой юмориста. Откровенному разговору Степаненко предпочла неприкрытую вражду.

«В процессе переговоров без объявления войны, без предупреждения, Степаненко тайно подала иск в суд, несмотря на то, что мы согласовывали порядок раздела имущества, особенности разные. У нас была запланирована очередная встреча. Но незадолго до этой встречи почему-то Степаненко передумала и подала в суд», — недоумевал адвокат.

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Деньги под контролем

Жорин рассказал, что в последствии и поведение судьи, рассматривавшего дело, вызвало у него немало вопросов. В частности, без уведомления заявителей он постановил провести оценочную экспертизу движимого имущества селебрити: книг, икон, фарфора и прочих даже самых незначительных вещей.

Счет на оплату услуг выставили Петросяну. Вот только артисту было натурально нечем платить.

«Этот вопрос не обсуждался. Суд по каким-то неведомым нам причинам возложил все расходы на Евгения Вагановича. Но незадолго до этого, за два заседания до назначения экспертизы, суд арестовал все счета Петросяна! Возник вопрос: а каким образом он должен оплатить экспертизу? Но Евгений Ваганович выкрутился и из этой ситуации», — отметил законный представитель юмориста.

Сергей Жорин подчеркнул, что артисту удалось в короткие сроки заработать нужную сумму, благодаря проектам на телевидении и концертам. Однако вскоре возникла другая проблема под названием COVID-19. Из-за пандемии процедура описи длилась почти 24 месяца.

Эксперты кто?

Но и на этом «приключения» Петросяна не закончились. Адвокат рассказал, что наряду с истинными специалистами — судебными приставами — описывал имущество и некий эксперт по фамилии Шидловский. Со слов Жорина, мужчину никто и никогда не видел, кроме предположительно нанявшей его Елены Степаненко.

Около месяца официальные лица трудились над составлением документов, но судья их почему-то проигнорировал, приобщив к делу материалы того самого Шидловского.

«То есть некий специалист представил свою опись совместно нажитого имущества, которое, к слову, отличается от того, что увидели приставы. Но суд почему-то поверил Шидловскому, который не был ни разу в суде, назначил экспертизу по описи вот этого специалиста. Тогда возник вопрос: а зачем тогда было просить приставов, чтобы они сделали опись, старались, трудились?» — негодовал звездный адвокат.

Известия / Павел Бедняков

«Хитроумный план» или случайность

Кульминацией дела стал внеплановый перенос заседания, в рамках которого ознакомившиеся с результатами экспертизы стороны должны были уточнить свои исковые требования.

Так, изначально очередное слушание дела было назначено на 11 марта 2021 года. Петросян и Жорин, равно как и Степаненко со своим юристом, имели в запасе достаточно времени, чтобы изучить детали и корректно выступить на процессе. Но внезапно, вечером 10 февраля, сторонам приходит уведомление о переносе заседания на… 11 февраля.

Соответствующая информация появилась и на сайте Мосгорсуда, подтвердили данные в беседе с 5-tv.ru и представители Хамовнического районного суда, где должны были рассматриваться материалы.

Предположив, что произошел какой-то технический сбой, ни заявители, ни их законные представители на спонтанное заседание не явились. Вскоре в пресс-службе госоргана уточнили, что, действительно, имели место некие проблемы в работе сайта. Однако добавили, что слушание все-таки пройдет раньше намеченного срока — 20 февраля.

«Информация появилась на сайте меньше чем за сутки до так называемой измененной даты. При этом никто ни мне, ни Евгению Петросяну не звонил! <…> Это в некоторой степени нас озадачило. Мы все-таки надеемся, что это — нелепая случайность, а не чей-то коварный и хитроумный план», — заключил Сергей Жорин.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Евгению Петросяну на самом деле сложно разорвать «тайную нить», связывающую его с Еленой Степаненко.