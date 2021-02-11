И после смерти не будет покоя: таролог о тайной связи Петросяна и Степаненко
Артисты развелись официально еще в 2018 году. Но до сих пор не могут поделить имущество: процесс все время откладывается по необъяснимым причинам.
Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Разведясь с Еленой Степаненко, юморист Евгений Петросян надеялся начать новую жизнь. Он женился на молодой помощнице Татьяне Брухуновой, та успела родить малыша. Казалось, дело за малым: поделить имущество с бывшей супругой, чтобы навсегда разорвать обременяющую связь. Но тут начались проблемы.
Маленькие неприятности
Дележка не задалась с самого начала. Артисты вроде бы договорились поделить все пополам, но не решили, кому что достанется. Тогда за дело принялись адвокаты сторон: была инициирована процедура описи недвижимости и других предметов собственности с целью дальнейшего раздела по законодательству.
Оценочная экспертиза затянулась аж на два года! Когда, наконец, было назначено заседание по рассмотрению материалов дела, юристы и их звездные клиенты вновь оказались в затруднительном положении.
Изначально Хамовнический районный суд Москвы постановил провести слушание 11 марта 2021 года. Каждой из сторон была направлена повестка. Ознакомившиеся с результатами процедуры описи имущества адвокаты готовили требования, изучали документы для корректного выступления на процессе.
Как вдруг, по неизвестным причинам, дата проведения заседания перенеслась на месяц ранее.
«Да, сегодня, 11 марта. Сегодня в 12.45», — подтвердил информацию представитель Хамовнического суда.
То же самое отображалось и на официальном сайте госоргана.
По понятным причинам ни Петросян, ни Степаненко, ни их законные представители в суд не явились. Оповещение было столь неожиданным, что даже юристы артистов пребывали в легком шоке.
Впоследствии сотрудники суда спишут инцидент на технический сбой в работе ресурса. Однако несмотря на это, ранее озвученную дату — 11 марта — все-таки изменят. По последним данным, рассмотрение материалов дела запланировано на 20 февраля.
«Новой повестки не приходило, из чего я сделал вывод, что это какой-то сбой. Но каково же было мое удивление, когда оказалось, что заседание все-таки планировали провести! Это в некоторой степени нас озадачило с Евгением Петросяном. Мы все-таки надеемся, что это — нелепая случайность, а не чей-то коварный и хитроумный план», — комментировал происходящее адвокат шоумена Сергей Жорин.
Совпадение?
Найти рациональный ответ на вопрос, почему Евгений Петросян никак не может разорвать связь с бывшей супругой сложно. Потому 5-tv.ru обратился за комментариями к тарологу Марианне Абравитовой.
Рассмотрев ситуацию, провидица заявила о «кармических» сложностях в отношениях юмористов.
«Дело в том, что эти люди венчались. Этот ритуал объединяет две души в единое целое, поэтому такой кармический брак крайне сложно разрушить. 20 февраля — это не окончание истории. Их претензии друг к другу никуда не денутся», — заключила эксперт.
Абравитова добавила, что боль и обиду от нереализованных желаний в браке Петросян и Степаненко пронесут до конца жизни. После кончины селебрити воевать будут их родственники.
Евгений Петросян и Елена Степаненко прожили вместе порядка 30 лет. У артистов нет совместных детей. Всю свою жизнь они занимались творчеством и самореализацией. По признанию юмориста, супруга до последнего не хотела разводиться и грозила ему настоящими разборками. Вероятно, негативный настрой и сыграл злую шутку с четой.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что пародистка Елена Степаненко не поверила, что Брухунова родила ребенка от Петросяна.
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