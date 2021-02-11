И после смерти не будет покоя: таролог о тайной связи Петросяна и Степаненко

Разведясь с Еленой Степаненко, юморист Евгений Петросян надеялся начать новую жизнь. Он женился на молодой помощнице Татьяне Брухуновой, та успела родить малыша. Казалось, дело за малым: поделить имущество с бывшей супругой, чтобы навсегда разорвать обременяющую связь. Но тут начались проблемы.

Маленькие неприятности

Дележка не задалась с самого начала. Артисты вроде бы договорились поделить все пополам, но не решили, кому что достанется. Тогда за дело принялись адвокаты сторон: была инициирована процедура описи недвижимости и других предметов собственности с целью дальнейшего раздела по законодательству.

Оценочная экспертиза затянулась аж на два года! Когда, наконец, было назначено заседание по рассмотрению материалов дела, юристы и их звездные клиенты вновь оказались в затруднительном положении.

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Изначально Хамовнический районный суд Москвы постановил провести слушание 11 марта 2021 года. Каждой из сторон была направлена повестка. Ознакомившиеся с результатами процедуры описи имущества адвокаты готовили требования, изучали документы для корректного выступления на процессе.

Как вдруг, по неизвестным причинам, дата проведения заседания перенеслась на месяц ранее.

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«Да, сегодня, 11 марта. Сегодня в 12.45», — подтвердил информацию представитель Хамовнического суда.

То же самое отображалось и на официальном сайте госоргана.

По понятным причинам ни Петросян, ни Степаненко, ни их законные представители в суд не явились. Оповещение было столь неожиданным, что даже юристы артистов пребывали в легком шоке.

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Впоследствии сотрудники суда спишут инцидент на технический сбой в работе ресурса. Однако несмотря на это, ранее озвученную дату — 11 марта — все-таки изменят. По последним данным, рассмотрение материалов дела запланировано на 20 февраля.

«Новой повестки не приходило, из чего я сделал вывод, что это какой-то сбой. Но каково же было мое удивление, когда оказалось, что заседание все-таки планировали провести! Это в некоторой степени нас озадачило с Евгением Петросяном. Мы все-таки надеемся, что это — нелепая случайность, а не чей-то коварный и хитроумный план», — комментировал происходящее адвокат шоумена Сергей Жорин.

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Совпадение?

Найти рациональный ответ на вопрос, почему Евгений Петросян никак не может разорвать связь с бывшей супругой сложно. Потому 5-tv.ru обратился за комментариями к тарологу Марианне Абравитовой.

Рассмотрев ситуацию, провидица заявила о «кармических» сложностях в отношениях юмористов.

«Дело в том, что эти люди венчались. Этот ритуал объединяет две души в единое целое, поэтому такой кармический брак крайне сложно разрушить. 20 февраля — это не окончание истории. Их претензии друг к другу никуда не денутся», — заключила эксперт.

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Абравитова добавила, что боль и обиду от нереализованных желаний в браке Петросян и Степаненко пронесут до конца жизни. После кончины селебрити воевать будут их родственники.

Евгений Петросян и Елена Степаненко прожили вместе порядка 30 лет. У артистов нет совместных детей. Всю свою жизнь они занимались творчеством и самореализацией. По признанию юмориста, супруга до последнего не хотела разводиться и грозила ему настоящими разборками. Вероятно, негативный настрой и сыграл злую шутку с четой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пародистка Елена Степаненко не поверила, что Брухунова родила ребенка от Петросяна.