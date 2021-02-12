«Недоумение»: Михалкова насторожили обвинения в отсутствии его денег у семьи Баталова

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Анна Васильева
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Адвокат режиссера Павел Астахов рассказал, что его клиент просто не может перестать помогать вдове своего друга и его дочери-инвалиду.

«Недоумение»: Михалкова насторожили обвинения в отсутствии его денег у семьи Баталова

Фото: ТАСС / Терещенко Михаил

Адвокат режиссера Никиты Михалкова Павел Астахов рассказал, что его клиента обеспокоило неаккуратное высказывание представителя семьи актера Алексея Баталова. Последний заявил, будто Никита Сергеевич никогда не помогал деньгами вдове и дочери-инвалиду своего умершего друга.

Еще до скандала с имуществом Баталова, которое якобы было присвоено супругами Натальей Дрожжиной и Михаилом Цивиным, председатель Союза кинематографистов России на протяжении нескольких лет опекал вдову и дочь-инвалида Баталова. И пусть недавно он приостановил эту помощь из-за упомянутого заявления представителя семьи актера, Михалков не может насовсем отвернуться от родственников своего друга.

«Они остро нуждаются в надежных друзьях и помощи. Именно в силу близких отношений и уважения к великому артисту со стороны Михалкова оказывалась на регулярной основе материальная поддержка, как при жизни Алексея Владимировича, так и после его ухода», — цитирует объяснение Астахова сайт KP.RU.

По словам представителя Михалкова, только на памятник и мемориальную доску из средств, предоставленных режиссером, было потрачено более пяти миллионов рублей.

«Именно поэтому вызвало, мягко говоря, недоумение заявление представителя Баталовых, о том, что „семья от него денежной помощи ни разу не видела“. Мы обсудили данное заявление, и Никита Сергеевич принял решение действовать исключительно в правовом русле — направить следователю Следственного Комитета, которая расследует преступление, совершенное в отношении имущества Баталовых, соответствующее заявление», — отметил Астахов.

Адвокат подчеркнул, что Михалков не имеет претензий к вдове и дочери Баталова. Режиссер заинтересован только в том, чтобы разобраться, куда делись крупные суммы, переводимые от его имени семье умершего актера.

«Странные заявления о том, что „семья денег не видела“ — либо ложь, либо сигнал о пропаже перечисленных за три года денег. В этом надо очень тщательно и очень скрупулезно разбираться. На кону не только большие деньги, но и доброе имя, как моего доверителя, так и семьи Баталовых. Мы надеемся, что следствие все установит», — подчеркнул Астахов.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее Павел Астахов говорил, что Никита Михалков переводит семье Баталова по 300 тысяч рублей ежемесячно. Так режиссер решил позаботиться об оставшихся без средств к существованию женщинах на время расследования уголовного дела о мошенничестве относительно наследства актера. После этого адвокат вдовы и дочери народного артиста СССР заявил, будто никаких ежемесячных переводов не было.

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