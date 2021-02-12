Работал дозированно. Боец ММА заявил, что Епифанцев проявил осторожность в драке

Владимир Епифанцев, который накануне стал участником жесткой драки в петербургском баре, действовал «дозированно». Своим мнением в эксклюзивном интервью 5-tv.ru поделился боец смешанного стиля Александр Шлеменко, который лично знаком с артистом.

«Насколько я знаю, он долгое время занимается различными единоборствами. Мы с ним даже в одном фильме снимались („Спарта“ — Прим. ред.). На мой профессиональный взгляд, удары были нанесены именно так, чтобы максимально не навредить человеку. Я считаю, что Владимир был в состоянии и пожестче работать. Видна дозированность его действий», — отметил спортсмен.

Шлеменко рассказал, что Епифанцев владеет карате. При этом удары руками и ногами, нанесенные актером, используются во многих видах единоборств, отметил боец.

«Все выглядело, как в кино. Как Владимир снимается в своих фильмах, так и здесь было», — отметил Шлеменко.

На вопрос о том, почему звезда «Зеленого слоника» разулся перед дракой, чемпион Bellator, предположил, что так артист хотел смягчить удары.

«Однозначно, если бы это были бы какие-то ботинки, и если нанести удар ими, в ту же голову — это вплоть до летальных исходов. А если разуться, то это уже намного мягче. Может ему привычнее так было…», — отметил спортсмен.

Камеры наблюдения запечатлели момент драки Епифанцева. На ролике, который публиковал 5-tv.ru видно, как между артистом, отдыхавшим вместе с экс-женой Анастасией Веденской, и другими посетителями бара на улице Марата случился конфликт. Так артист отреагировал на то, что его бывшей возлюбленной во время спора прилетел в голову пивной бокал от оппонентки.

Ранее 5-tv.ru публиковал комментарий Владимира Епифанцева по поводу драки в Петербурге. Его действия осудила боксер Ангелина Семенова.