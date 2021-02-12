Защита Навального дважды получила замечание от судьи в ходе заседания

В Бабушкинском суде Москвы сегодня возобновилось заседание по делу блогера Алексея Навального о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

В самом начале сторона защиты получила замечание от судьи, как и сам подсудимый за недопустимое поведение. За что в ответ адвокат при поддержке Навального заявила отвод представителю Фемиды Вере Акимовой, заявив, что она не безпристрастна.

После чего судья удалилась в совещательную комнату, где было принято решение об отказе ходатайства защиты.

В то же время еще до начала заседания адвокат Навального Ольга Михайлова заявила журналистам, что одного примирения сторон для прекращения дела недостаточно.

На повтроное слушание из СИЗО «Матросская Тишина» блогера доставили ранним утром на автозаке. Меры безопасности у здания суда были усилены на случай возможных незаконных акций, однако там появились только журналисты. Сторонники блогера до сих пор у здания суда замечены не были. Зато по сложившейся традиции приехали дипломаты нескольких европейских стран. От комментариев они отказались и молча вошли в зал суда. Как сообщал ранее 5-tv.ru, в этот раз там присутствуют послы Эстонии и Латвии.

Поводом для возбуждения уголовного дела о клевете в отношении Алексея Навального стал оскорбительный комментарий к ролику, в котором известные люди поддерживали поправки к Конституции РФ. Среди них был и фронтовик Игнат Артеменко.

В комментарии к ролику блогер позволил себе нелестные выражения, которые, по версии следствия, порочили честь и достоинство военнослужащего, а также наносили ему моральный вред — ветеран едва не слег в больницу с сердечным приступом. Сторона обвинения настаивает, что слова Навального о герое СССР — настоящая клевета, за что и требует наказать нарушителя.

Узнав об этом, 93-летний пенсионер едва не попал в больницу с сердечным приступом. На циничное оскорбление за него ответил другой ветеран.

Ранее блогер неоднократно демонстрировал пренебрежение к заслугам советского народа в Великой Отечественной. Так, например, практически ежегодно он участвовал во всевозможных националистических акциях, за что, к слову, был исключен из партии «Яблоко». Блогер регулярно выступал на конференциях националистических движений, где, в том числе, рассуждал о «плюсах» национализма.

Высмеивали подвиг соотечественников и соратники Навального. В частности, глава его волгоградского штаба Алексей Волков был признан виновным в публичном осквернении памятника «Родина-Мать зовет!». Приверженец национализма опубликовал в сети смонтированное фото, на котором монумент выглядел «залитым» зеленкой.

Отличились и другие сподвижники Навального. Взломав сайт «Бессмертного полка России», они разместили фото предводителей фашистов во главе с Адольфом Гитлером в ряду героев СССР.

2 февраля Симоновский суд Москвы постановил заменить Алексею Навальному условный срок по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» на реальный в виде трех с половиной лет колонии общего режима. Фактически, с учетом срока, который блогер провел под домашним арестом, он пробудет в местах заключения два года и восемь месяцев. Причиной замены условного срока на реальный стали многочисленные нарушения условий испытательного срока.