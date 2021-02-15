«Звездный мат»: Почему жена Николаева закатила скандал Милене Дейнеге?

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Анна Васильева
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Между двумя знаменитостями, проживающими неподалеку, произошла серьезная ссора, которая стала достоянием соцсетей.

Фото, видео: Instagram @uliaveronika, @milenadeynega

Молодая жена композитора и певца Игоря Николаева 38-летняя Юлия Проскурякова стала участницей неприятного скандала. Она в резкой форме пообщалась с соседкой по элитному дому - 38-летней певицей, вдовой миллионера Евгения Самусенко, Миленой Дейнегой. О ссоре двух светских львиц стало известно после того, как последняя обнародовала в Instagram переписку с супругой артиста.

Как рассказала Дейнега, конфликт разгорелся из-за инцидента, произошедшего в ночь с 12 на 13 февраля. В этот день директор певицы Михаил Соколов вынужден был заночевать у нее из-за сильного снегопада. Он оставил машину на одном из парковочных мест, которое, как выяснилось, принадлежало Проскуряковой. 

«Мы испугались что машину заметет, и я попросила Михаила спустить машину в подземный паркинг, в котором много пустующих мест. Мы как порядочные люди оставили номер телефона на случай, если парковка кому-то принадлежит. Утром Михаил посмотрел звонки и входящие сообщения и был в шоке, с номера Юлии Проскуряковой пришло несколько оскорбительных сообщений с матом, унижающих честь и достоинство человека, между прочим это наказуемо по закону РФ», — написала артистка.

Дейнега приложила к своей публикации скриншот сообщений, которые прислала жена Николаева ее концертному директору. 

Instagram @milenadeynega

Оскорбленная Дейнега отметила, что никак не ожидала нарваться на «звездный мат» со стороны молодой мамы.

«Это так странно, когда молодая мама применяет в своем лексиконе такие ужасные слова в адрес соседей, тем более понимая, что на паркинг могут попасть только жители дома, у которых есть пульт от ворот», — подытожила певица.

Супруга Николаева молчать не стала. По ее мнению, Милена не имела права занимать чужое место на паркинге, пишет сайт KP.RU.

«Жду повестки в суд за нарушение вами законодательства. Милена закрыла мне возможность комментировать сообщения, скрин я ей отправила. Она в курсе, что у меня все скрины есть, просто не сообщает об этом подписчикам!» — пояснила Юлия.

До Проскуряковой Николаев был женат дважды. Первой супругой артиста стала его бывшая одноклассница Елена Кудряшова. В браке родилась дочь Юлия. Второй женой Николаева была певица Наташа Королева. В 2008 году судьба свела Николаева с молодой певицей Юлией Проскуряковой. Официально свои отношения возлюбленные оформили в 2010 году, а в 2015 году у них родилась дочь Вероника.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Игоря Николаева от первого брака перепутали на фото с его женой. Композитор показал редкий кадр, на котором запечатлен с 42-летней Юлией Николаевой.

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