«Звездный мат»: Почему жена Николаева закатила скандал Милене Дейнеге?
Между двумя знаменитостями, проживающими неподалеку, произошла серьезная ссора, которая стала достоянием соцсетей.
Фото, видео: Instagram @uliaveronika, @milenadeynega
Молодая жена композитора и певца Игоря Николаева 38-летняя Юлия Проскурякова стала участницей неприятного скандала. Она в резкой форме пообщалась с соседкой по элитному дому - 38-летней певицей, вдовой миллионера Евгения Самусенко, Миленой Дейнегой. О ссоре двух светских львиц стало известно после того, как последняя обнародовала в Instagram переписку с супругой артиста.
Как рассказала Дейнега, конфликт разгорелся из-за инцидента, произошедшего в ночь с 12 на 13 февраля. В этот день директор певицы Михаил Соколов вынужден был заночевать у нее из-за сильного снегопада. Он оставил машину на одном из парковочных мест, которое, как выяснилось, принадлежало Проскуряковой.
«Мы испугались что машину заметет, и я попросила Михаила спустить машину в подземный паркинг, в котором много пустующих мест. Мы как порядочные люди оставили номер телефона на случай, если парковка кому-то принадлежит. Утром Михаил посмотрел звонки и входящие сообщения и был в шоке, с номера Юлии Проскуряковой пришло несколько оскорбительных сообщений с матом, унижающих честь и достоинство человека, между прочим это наказуемо по закону РФ», — написала артистка.
Дейнега приложила к своей публикации скриншот сообщений, которые прислала жена Николаева ее концертному директору.
Оскорбленная Дейнега отметила, что никак не ожидала нарваться на «звездный мат» со стороны молодой мамы.
«Это так странно, когда молодая мама применяет в своем лексиконе такие ужасные слова в адрес соседей, тем более понимая, что на паркинг могут попасть только жители дома, у которых есть пульт от ворот», — подытожила певица.
Супруга Николаева молчать не стала. По ее мнению, Милена не имела права занимать чужое место на паркинге, пишет сайт KP.RU.
«Жду повестки в суд за нарушение вами законодательства. Милена закрыла мне возможность комментировать сообщения, скрин я ей отправила. Она в курсе, что у меня все скрины есть, просто не сообщает об этом подписчикам!» — пояснила Юлия.
До Проскуряковой Николаев был женат дважды. Первой супругой артиста стала его бывшая одноклассница Елена Кудряшова. В браке родилась дочь Юлия. Второй женой Николаева была певица Наташа Королева. В 2008 году судьба свела Николаева с молодой певицей Юлией Проскуряковой. Официально свои отношения возлюбленные оформили в 2010 году, а в 2015 году у них родилась дочь Вероника.
Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Игоря Николаева от первого брака перепутали на фото с его женой. Композитор показал редкий кадр, на котором запечатлен с 42-летней Юлией Николаевой.
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