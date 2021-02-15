Скандалы и потери: ТОП-7 знаков зодиака, которым не повезет в марте 2021-го

Март 2021 года — особый, сложный период. Влияние планет будет существенным, а их расположение — не всегда приятным, отмечают астрологи. Чтобы не стать заложниками обстоятельств, представителем некоторых знаков зодиака придется собрать волю в кулак и проявить максимальную осторожность в делах. В противном случае — потери будут невосполнимы.

Прощай, Удача!

Марс, Меркурий, Луна и Сатурн окажут крайне негативное воздействие на человечество. Первые проблемы начнутся уже 10 марта: сложится ощущение, что все валится из рук, участятся ссоры, привычные хлопоты будут растягиваться на часы и отнимут массу энергии. Но более всего не повезет в этот день Водолеям.

«На эмоциональном уровне они будут чувствовать зажатость и подавленность. Им будет казаться, что совсем никому не интересно, что у них на душе. Все только требуют и требуют чего-то», — цитирует специалиста по звездам Наталью Коляду Astromeridian.ru.

24 марта проблемы посыпятся на головы Близнецов, Дев и Рыб. Желание сделать что-нибудь побыстрее обернется полным крахом планов. Представители этих знаков не смогут адекватно реагировать на заявления окружающих, а потому велик риск развития затяжных конфликтов.

В этот день Овны рискуют получить серьезные травмы. И все по той же причине: спешка до добра не доводит.

В период с 21 по 31 марта нелегко будет даваться решение проблем Тельцам и Весам. Чтобы добиться желаемого, придется проявить настойчивость, но вместе с тем сохранять хладнокровие. Выстраивать личные отношения также будет непросто. Но отчаиваться не стоит: совсем скоро жизнь наладится!

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