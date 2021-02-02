Идеальные даты свадьбы в 2021 году для счастливого брака

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Анастасия Шадская
Эксклюзив 5 645

Астропсихолог Олеся Мезенцева назвала лучшие даты для бракосочетания, гарантирующие беззаботную семейную жизнь.

Фото, видео: Depositphotos / bibacomua; 5-tv.ru

Каждая невеста мечтает, чтобы ее свадьба была самой красивой, а брак — счастливым. Чтобы так произошло, нужно тщательно подойти не только к выбору жениха. Важно досконально спланировать саму свадьбу и выбрать подходящую дату, считают эксперты.

Астропсихолог и таролог Олеся Мезенцева рассказала 5-tv.ru, когда лучше всего устраивать бракосочетание в 2021 году.

Общие правила

С точки зрения астрологии есть «гарантированно» более удачные дни для проведения свадьбы. Зная это правило, можно выбрать лучшее время для заключения брака и самостоятельно.

«Это всегда дни полнолуния и растущей Луны, Луна будет давать силы и энергию, чтобы брак был стабильным и долговечным», — пояснила Мезенцева.

Помимо благоприятных, есть и неудачные для такого важного события дни.

«Не рекомендуется заключать брак во время убывающей Луны и новолуния. Энергии мало в эти дни, сил, чтобы укрепить ваши отношения, у Луны будет мало. Она вам не поможет», — добавила астропсихолог.

От положения Луны также зависит счастье молодоженов.

«Очень благоприятные дни для свадьбы — когда Луна находится в знаках Весов, Тельца, Льва».

Лучшие дни для свадьбы в 2021 году

Олеся Мезенцева специально для 5-tv.ru проанализировала календарь на оставшийся 2021 год и составила помесячный список наиболее удачных для свадьбы дней.

Февраль — 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 февраля и полнолуние 27 февраля.

Март — 18, 19, 20, 21,26, 27 марта и полнолуние 28 марта.

Апрель — 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26 апреля и полнолуние 27 апреля.

Май — 16, 17, 21, 22, 23, 24 мая и полнолуние 26 мая.

Июнь — 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 23 июня и полнолуние 24 июня.

Июль — 16, 17, 20, 22, 23 июля и полнолуние 24 июля.

Август — 13, 14, 15, 19, 20, 21 августа и полнолуние 22 августа.

Сентябрь — 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20 сентября и полнолуние 21 сентября.

Октябрь — 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18 октября и полнолуние 20 октября.

Ноябрь — 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 ноября и полнолуние 19 ноября.

Декабрь — 5, 10, 11, 16, 17, 18 декабря и полнолуние 19 декабря.

«Правильно выбирайте дату — и будет вам счастье в личной жизни», — пожелала напоследок Олеся Мезенцева.

Ранее 5-tv.ru перечислил знака зодиака, которым февраль 2021 года принесет счастье.

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