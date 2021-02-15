Прогремевшая на всю Россию нововоронежская Аленка ушла с молотка

Скандально знаменитый памятник Аленки сегодня продали с молотка. Стартовая цена — один миллион рублей. Но интерес к скульптуре настолько велик, что к этому часу участники аукциона предлагают уже почти три миллиона. Двухметровый памятник многие назвали символом пандемии или кризиса.

Местные власти решили, что такая слава городу не нужна и через три дня после установки Аленушку демонтировали. Однако у нее нашлись и почитатели. Приобрести арт-объект вызвались несколько десятков бизнесменов и предприятий. К примеру, уфимский ликероводочный завод планирует сделать Аленку символом контрафактного алкоголя.

В итоге неординарный арт-объект продали за 2,6 миллиона рублей. По информации 5-tv.ru, экспонат приобрела некая Елена Осипова.