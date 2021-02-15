«Роли мистически ложатся на судьбу»: Садальский о состоянии Максаковой после конфликта с дочкой

Советский и российский актер Станислав Садальский на своей странице в Instagram прокомментировал конфликт своей коллеги по сцене Людмилы Максаковой с дочерью оперной певицей Марией Максаковой-Игенбергс. Ранее наследница звезды стала гостьей сразу нескольких программ на федеральных каналах, где в подробностях описала семейные отношения: в частности, уверяла, что мать настраивает против нее детей.

После просмотра передач Садальский заступился за Людмилу Максакову, поддержал ее и в то же время сделал необычное наблюдение: по мнению артиста, роли звезды наложили отпечаток на ее судьбу.

«Людмиле Максаковой досталась психологически чудовищно сложная роль. Иокаста — мать Эдипа, жена Эдипа и мать двух их сыновей и двух дочерей. <…> Максакова блистательно справляется с задачей и убийственно пронзительно передает состояние душевного ада, в который ввергнута несчастная женщина. <...> Вот что заметил, иногда гениально сыгранные роли мистическим образом ложатся на судьбу артиста… Держись, Людок!» — написал Станислав.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Стас Садальский️🎬 (@stassadal)

После возвращения из Киева Мария дала несколько интервью, в которых негативно высказалась о матери. Певица пожаловалась, что годами не чувствовала любви от родительницы. При этом она призналась, что все равно хотела бы помириться со звездой.

После таких заявлений Садальский уже не впервые заступается за великую актрису. Подписчики соглашаются с ним и сочувствуют Максаковой-старшей.

«В ее случае, самая сложная роль — роль МАТЕРИ!»;

«Да, дочурка ей досталась, будь здоров!»;

«Жизнь… Жизнь… Жизнь… Грустно…» — отметили юзеры в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Максакова улетела в Германию после серии скандальных ток-шоу.