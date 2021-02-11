Мария Максакова улетела в Германию после серии скандальных ток-шоу

Оперная певица Мария Максакова, со скандалом обошедшая несколько популярных ток-шоу после приезда в Россию из Украины, вновь покинула Москву. Она улетела сначала в Киев, а после направилась в Германию. По словам артистки, там ее ждет прослушивание в театре.

В ходе первого за несколько лет и недолгого визита в Россию Максакова погрузила зрителей главных телеканалов страны в свои семейные проблемы. Мария подробно обсудила холодный прием со стороны матери — народной артистки СССР Людмилы Максаковой — козни экс-возлюбленного Владимира Тюрина, который якобы не позволяет ей вволю пообщаться с дочкой, а также проблемы в отношениях с детьми.

Максакова уехала на Украину в 2016 году вместе со своим супругом, экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым. В 2017 году политик был убит киллером-националистом в центре Киева. После трагедии Мария заявила, что не вернется в Россию.

«Я как Дюймовочка. Вот она пожила с жабами, крысами, кротами… А потом прилетела к эльфам», — говорила она.

Теперь же звезда уверяет, что в Германии ее ждут интересная работа и реализация больших творческих планов. Хоть Мария и устала постоянно гастролировать, в вопросах заработков ей приходится рассчитывать только на себя.

«Сейчас я нахожусь в Мюнхене, готовлюсь к прослушиванию на три ведущие партии. Я уже понравилась театру по записям, теперь необходимо спеть хорошо живьем. У меня много оперных проектов, к репетициям которых я уже приступила. Сейчас моя главная цель — реализовать себя в творчестве», — цитирует певицу сайт KP.RU.

Впрочем, бытует мнение, что Мария Максакова вернулась из Украины в Россию не потому, что соскучилась по семье, а исключительно из меркантильных интересов. Известно, что на столичные апартаменты звезды наложен арест из-за долгов экс-супруга Далхата Халаева. Разбирательства по вопросу недвижимости длятся более года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Мария Максакова пыталась примириться с матерью. Людмила Максакова до сих пор не простила дочери отъезд на Украину.