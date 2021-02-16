🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 февраля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 16 февраля, растущая Луна в Овне будет благоприятствовать процессу планирования. В этот день звезды рекомендуют заложить фундамент будущих проектов с учетом возможных рисков. Многие смогут раскрыть тайны, добыть важную информацию, которая в дальнейшем будет полезна при выполнении поставленных задач. Не стоит браться за то, в чем вы некомпетентны.

♈ Овен

Не все и не всегда обязательно делать самостоятельно, Овны. Учитесь принимать помощь, а при необходимости и просить о ней. Это не стыдно, поверьте. Если это приближает вас к поставленной цели, воспользуйтесь возможностью получить совет более опытного соратника. Начните видеть себя сотворцом на жизненном пути, Вселенная ответит щедростью и поможет вывести вашу работу на совершенно новый уровень.

Космический совет: не отказывайтесь от помощи ближнего.

♉ Телец

Тельцам предстоит грандиозный прорыв в профессиональной деятельности. Вероятны и открытия личного характера — вы сможете узнать себя с новой стороны, обнаружить скрытые таланты. Только никогда не сравнивайте себя с другими, иначе проиграете на всех фронтах. У каждого свой путь развития и, соответственно, свой темп. Всегда найдется более проворный, успешный, богатый и знаменитый. Это не значит, что вы находитесь на задворках жизни, просто ваш звездный час еще впереди!

Космический совет: не сравнивайте себя с другими, у вас свой путь к успеху.

♊ Близнецы

Иногда вы слишком активны в помощи окружающим. Нужно признать, Близнецы, что исцелить чужую душу и исправить ошибки другого человека — задачи, практически невыполнимые. Кроме того, вмешиваясь, вы нарушаете его карму и привносите хаос в собственную жизнь. Каждый должен идти своей дорогой, отделяйте сочувствие от погружения в драму постороннего. Следите за своими действиями и словами. Постарайтесь не привязываться к проблемам, которые пытаетесь решить, относитесь к ним, как к рядовой задаче. Это поможет вам по-новому справляться со своими обстоятельствами.

Космический совет: разделяйте сочувствие и погружение в чужие проблемы. Второе крайне неполезно.

♋ Рак

Для вас, Раки, крупная сумма на счету — не показатель успешности карьеры, правда? Вам важны не только деньги, статус или материальные блага, но и смысл, который вы вкладываете в каждое действие. Если работа не приносит пользы обществу или даже миру в целом, вы не будете удовлетворены своей жизнью. Найдите место, на котором все ваши главные цели будут достижимы, не боритесь со своей природой.

Космический совет: работайте в первую очередь для души, а уж потом ради денег.

♌ Лев

Для Львов наступило время самоанализа. Пора разобраться в своих чувствах и планах, понять, в верном ли направлении вы движетесь. Мало того, чтобы просто выглядеть успешным и красивым человеком, только внутреннее наполнение сделает вас такими. Красивой картинки недостаточно, это не счастье, а фальшивка. Если понять сию простую истину слишком поздно, вас постигнет тяжелое разочарование. Не допустите этого. Пришло время отпустить все ложное, наносное и вести более простую, НАСТОЯЩУЮ жизнь.

Космический совет: не пытайтесь соответствовать образу, примите свои изъяны и относитесь к жизни проще!

♍ Дева

Девы, у вас всегда была склонность к искусству и красоте, и вы всегда были перфекционистом в душе. Теперь смешайте оба этих навыка так, чтобы они принесли пользу вам и другим. Звезды пророчат вас большой сдвиг, если вы попробуете свои силы на руководящем посту. Смените ежедневную рутину на более сложные творческие задачи, активный темп работы, возьмите на себя ответственность — Вселенная поможет вам реализоваться в полной мере. Нужно лишь немного смелости, и все получится!

Космический совет: попробуйте свои силы в качестве руководителя, не топите потенциал в рутине.

♎ Весы

Вокруг вас много ложного и совершенно вам ненужного. Многое в окружающей обстановке уже не соответствует вашей личности, пришло время развития. Для того, чтобы вырваться из плена самообмана, наберитесь смелости, Весы. Вам нужно усилием воли отказаться от токсичных отношений, скучной и бессмысленной работы, от всего, что более не приносит радости. Решительный шаг, даже при наличии препятствий и рисков, приведет только к лучшему.

Космический совет: вам необходимы перемены, пора избавиться от того, что отравляет вашу жизнь.

♏ Скорпион

В мире есть два типа людей: те, кто планирует каждое свое движение, и те, кто следует инстинктам, ни в чем не сомневаясь. Сегодня звезды советуют вам побыть игроком. Рискните сделать то, о чем давно мечтали, но боялись неудачи. Да, результат может быть непредсказуем. И да, можно ошибиться в выборе. Но плоды вашей смелости, тот, что вы получите в результате жизненного опыта, превзойдут все ожидания.

Космический совет: рискните и окажетесь в выигрыше!

♐ Стрелец

От чего вы зависимы, Стрельцы? Что вы делаете, чтобы заполнить так называемую пустоту в душе? Возможно, выбранные средства не приносят пользы, а лишь разрушают вашу личность. Нездоровые шаблоны мешают вашему росту и лишают благосклонности Вселенной. Одумайтесь, пока вы еще не погрузились с головой в связанные с вредными пристрастиями проблемы. Если это означает обращение за профессиональной помощью, пусть будет так. Не отказывайтесь от помощи и поддержки близких — многие переживают за вас!

Космический совет: справляйтесь с зависимостями и помните: искать профессиональной помощи — это нормально.

♑ Козерог

Козерогам стоит быть более внимательными в вопросах финансов. Это может показаться вам удивительным, но щедрость поможет сегодня стать богаче. Ослабьте хватку и начните думать о других. Так, вложение в перспективный проект может быть полезнее, чем накопление средств. А включение в денежные вопросы близких может подарить свежий взгляд на вопрос рациональности трат.

Космический совет: пересмотрите свое отношение к деньгам, не будьте скупцами.

♒ Водолей

Страстные встречи ждут одиноких Водолеев. В вашей жизни вскоре появится возлюбленный, который будет заставлять вас чувствовать себя самым красивым человеком на свете. Взаимное притяжение будет настолько сильным, что едва ли получится с ним совладать. Не стесняйтесь своих чувств, смело проявляйте их, насладитесь даром любви в полной мере! Тем, кто уже в отношениях, звезды рекомендуют устроить освежающее приключение.

Космический совет: насладитесь чувствами, отдайтесь любви без остатка!

♊ Рыбы

Вам не надоело пытаться контролировать каждый аспект своей жизни? Может быть, пора смириться с некоторыми ее несовершенствами и стать, наконец, счастливыми, Рыбы? Помните: то, что принадлежит вам, всегда будет вашим, и никто не сможет отнять это у вас. Иногда полезно побыть наблюдателем, взглянуть на свою жизнь со стороны, оценить беспристрастно все происходящее. Это помогает увидеть, что даже болезненные потери — к счастью.

Космический совет: смиритесь с несовершенством жизни и станьте, наконец, счастливыми!

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