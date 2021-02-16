Кому и когда лучше выйти замуж в 2021 году? — комментарий астролога

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Егор Измалкин
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Алена Никольская рассказала, в какое время представительницам каждого из знаков зодиака лучше пойти под венец.

Фото, видео: Depositphotos / prg0383; 5-tv.ru

Бык, который является символом 2021 года, — животное консервативное и ценит стабильные отношения, поэтому влюбленным перед тем, как съехаться или сыграть свадьбу, необходимо убедиться в серьезности намерений. При этом для представительниц каждого знака зодиака есть свое время, благополучное для замужества. Астролог Алена Никольская рассказала 5-tv.ru, кому и когда следует идти под венец.

Весна

В это время года на большом подъеме будут Рыбы, Девы, Близнецы и Стрельцы. Данные знаки смогут стремительно развить отношения. При желании оформить брак им стоит быть чуть более настойчивыми, чем обычно: иногда полезно поставить партнера перед выбором — либо да, либо нет.

Лето

Раки, Тельцы, Козероги и Водолеи — чувства представительниц этого знака буквально преобразятся: они смогут по второму кругу почувствовать романтику и пережить конфетно-букетный период, который был в начале отношений с партнером. В это время и полезно узаконить отношения.

Осень

Осенью очень повезет Львам, Близнецам, Скорпионам и Стрельцам. Они должны быть терпеливыми, проявлять доверие и выдержку — и тогда любимый будет у ваших ног.

Зима

В конце года повезет Тельцам, Рыбам, Ракам и Овнам — для них это будет самое благоприятное время в 2021 году, чтобы оформить отношения.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 знаков зодиака, представительницы которых станут мамами в 2021 году.

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