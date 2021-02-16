«Звонит и проклинает меня» — Боярский экстренно госпитализирован в Петербурге

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 28 349

Предварительно, о коронавирусной инфекции речи не идет.

Фото, видео: РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

Народный артист РСФСР Михаил Боярский экстренно госпитализирован в петербургскую больницу № 122. Об этом в интервью 5-tv.ru, сообщила его супруга Лариса Луппиан.

«Вчера почувствовал себя плохо и я перестраховалась, вызвала скорую», — пояснила она.

Предварительно, о коронавирусной инфекции речи не идет, так как 71-летний актер прививался от нее десять дней назад. Луппиан добавила, что реакция на прививку тоже исключается. В настоящее время Михаил Сергеевич проходит обследование.

«Звонит теперь и проклинает меня, что вызвала скорую», — шутит супруга любимого зрителями «мушкетера».

Ранее 5-tv.ru сообщал о госпитализации худрука Малого театра 85-летнего Юрия Соломина с коронавирусом.

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