Жорин рассказал, чем обернется желание Шнурова «проучить» Пригожина

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Анна Васильева
Эксклюзив 2 300

Звездный адвокат подчеркнул, что изначально написать заявление об угрозе жизни на пострадавшую от его оскорблений сторону было «мягко говоря странно».

Фото, видео: ТАСС / Владимир Андреев; 5-tv.ru

Из обвинителя Сергей Шнуров может легко стать обвиняемым. Так считает звездный адвокат Сергей Жорин. Об этом представитель интересов Иосифа Пригожина сообщил в беседе с 5-tv.ru.

Напомним, что продюсера Иосифа Пригожина вызвали на допрос в полицию после заявления лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова. Певец сообщил правоохранителям, что продюсер угрожал его жизни и здорорвью.

«В своем заявлении Сергей Шнуров утверждал, что, якобы, Иосиф Пригожин угрожал ему убийством, или причинением тяжкого вреда здоровью. Чего в действительности не было. И Сергей Шнуров это прекрасно понимал. И в этой части мы, как я говорил ранее, как говорил Иосиф Пригожин, мы будем добиваться привлечения Сергея Шнурова к ответственности за заведомо ложный донос», — сказал Сергей Жорин.

Адвокат отметил, что при написании заявления о преступлении, заявителя предупреждают об уголовной ответственности за дачу ложных показаний.

«А поскольку, какой-либо опасности, объективной, со стороны Иосифа Пригожина для жизни и здоровья Сергея Шнурова не было, здесь могут быть признаки состава преступления. И мы не исключаем, что в ближайшее время может быть возбуждено уголовное дело уже в отношении Сергея Шнурова», — пояснил Жорин.

Жорин считает заявление Шнурова сомнительными. Эксперт уверен, что любой юрист поддержит его точку зрения. Если же лидер группировки «Ленинград» таким образом просто решил проучить Пригожина, то у него ничего не получится. По словам Жорина, продюсер взрослый человек, который отдает отчет своим словам и действиям.

«На мой взгляд, этим поступком Сергей Шнуров нанес сам себе очень серьезный репутационный вред. Поскольку все помнят, что именно он спровоцировал этот конфликт. Именно он писал оскорбительные стихи, как в адрес самого Иосифа Пригожина, так и в адрес Валерии, за которую как раз Иосиф и заступился. Поэтому дальнейшее обращение в правоохранительные органы с жалобой на человека, на которого сам Шнуров, в общем то и наехал, выглядят мягко говоря странно и уж точно разочаровало большое количество поклонников самого Шнурова», — подытожил адвокат.

Конфликт между звездами возник в прошлом году. Тогда муж Валерии заявил о бедственном положении некоторых деятелей эстрады во время пандемии, а лидер «Ленинграда» высмеял это в стихотворной форме и предложил скинуться семье Пригожина на еду. Далее в перепалке Сергей задел и Валерию, что и спровоцировало дальнейшую ссору.

Ранее 5-tv.ru писал, что Филипп Киркоров заявил, что Иосиф Пригожин был на волосок от смерти от COVID.

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