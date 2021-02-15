«Был в миллиметре»: Киркоров заявил, что Пригожин был на волосок от смерти от COVID
По словам поп-короля российской эстрады, справиться с коронавирусом продюсеры помогли хорошие врачи.
Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomohov
Продюсер Иосиф Пригожин был на волоске от смерти, когда на отдыхе в Дубае заразился коронавирусом. Об этом заявил певец Филипп Киркоров.
«Он достаточно серьезно переболел. Чуть там все не закончилось печально. Но врачи, видите, какие молодцы. Они спасли его», — сказал поп-король российской эстрады в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.
В той же программе сообщалось, что на отдыхе COVID-19 подхватила и жена Пригожина певица Валерия, однако она перенесла болезнь легко, в то время как Иосифу понадобилась квалифицированная медицинская помощь. Пригожин сильно похудел, а любое движение приносило ему сильнейшую боль.
«Он был, как я наслышан, ну не просто в сантиметре — в миллиметре от того, чтобы все закончилось ужасно», — добавил поп-король.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, Иосиф Пригожин у себя в Instagram рассказал, что после выписки из клиники заново учится ходить и говорить — настолько тяжелыми оказались последствия перенесенного коронавируса. Пригожин также рассказывал, что во время болезни мог умереть, если бы промедлил с госпитализацией.
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