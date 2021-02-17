«Встать с кровати не получилось»: Варнава пожаловалась на проблемы со здоровьем

Екатерина Варнава посетовала на низкое давление. В Instagram звезда Comedy Woman принесла извинения всем, кого подвела в этот день из-за дурного самочувствия.

«Мое низкое давление приветствует всех. Оно сегодня упало настолько, что встать с кровати не получилось от слова совсем. Простите все, кого подвела в этот день, но это было просто невозможно», — написала Варнава.

Instagram @kativarnava

Поклонники знаменитости принялись наперебой давать ей советы, как пережить низкое давление, а также желать как можно скорее вернуться в строй.

«Проверьте, пожалуйста, щитовидную железу, это из-за нее у вас такое давление!»

«Скорее поправляйтесь!»

«Проблема со здоровьем в нашей голове»

«Можно пожевать гвоздику, повышает давление. И настроение улучшает»

«С такой-то погодой как у нас. То 0, то минус 30», — сочувствовали фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Александр Молочников разоткровенничался об отношениях с Варнавой.