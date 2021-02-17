«Давит на жену и не платит алименты»: Что известно о новом возлюбленном Макеевой

Новый возлюбленный актрисы Анастасии Макеевой ради нее бросил семью. О том, что у ее избранника Романа есть жена и четверо детей, сама артистка не упоминает.

В конце 2020 года Макеева призналась фанатам, что развелась с третьим мужем, причем случилось это еще в феврале. Сразу после этого она перестала скрывать факт отношений с новым молодым человеком. Но как его зовут, не говорила.

Позже выяснилось, что избранник 39-летней Макеевой — некий Роман Мальков. Как пишет Starhit.ru, еще в прошлом году он позиционировал себя на личной странице Facebook как счастливый семьянин. Он регулярно публиковал фото с женой Светланой, тремя сыновьями и дочкой. Все они последние годы жили в Словении.

Подруга брошенной ради Макеевой жены Романа рассказала, что все это стало полной неожиданностью для его семьи. Мальков уехал на заработки в Москву, а вскоре стал публиковать фото с красавицей-актрисой. Про развод или объяснения с супругой он и думать забыл.

«О том, что у него новая любовь, Роман сообщил жене, отправив смс. Не знаю, что именно заинтересовало Макееву в Романе. Его бизнес не приносит баснословных доходов, у него нет яхт и шикарных автомобилей. Зато он плодовитый», — рассказала знакомая семьи Мальковых.

Instagram @makeevan

Как рассказала подруга Светланы Мальковой, финансового поддерживать семью мужчина перестал. Так как жизнь в Словении дороже, чем в России, он потребовал вернуть отпрысков на родину.

«Он давит на жену, говорит, что хочет забрать детей в Россию. Вот только сами дети не готовы уезжать. Они уже много лет живут в Словении, ходят в школу, у них там друзья. Адаптироваться в России им будет тяжело. Разве можно вот так взять и выдернуть детей из привычной среды? Тем более они сейчас с папой почти не общаются», — поведала женщина.

Дети тяжело перенесли уход отца к другой женщине. Так что Светлана в итоге сама стала инициатором развода. Она рассчитывает на раздел совместного имущества в свою пользу и алименты на всех детей.

«Конечно, случается всякое. Это жизнь. Но нужно уметь нормально расставаться, а не писать смс о своем новом романе человеку, с которым ты прожил почти 20 лет», — добавила напоследок подруга Мальковой.

О расставании Макеевой с третьим мужем Александром Саковичем стало известно только в октябре 2020 года. Оказалось, что их брак был расторгнут еще в феврале 2020 года. Всего на счету Макеевой уже три развода. Артистка была замужем за актером Петром Кисловым, а до него шесть лет состояла в браке с композитором Глебом Матвейчуком.

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