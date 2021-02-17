Суд огласил приговор экс-губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву

Замоскворецкий суд Москвы огласил приговор бывшему губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву. Экс-чиновника, обвиняемого в мошенничестве в связи с хищениями в «Роснефти», приговорили к пяти годам условно и штрафу в 800 тысяч рублей.

Судом в качестве смягчающих обстоятельств были учтены его награды, состояние здоровья, а также находящиеся на иждивении несовершеннолетние внуки. Испытательный срок для 72 летнего экс-чиновника также будет исчисляться пятью годами.

Условный срок получил и второй фигурант уголовного дела Геннадий Кондратов. Суд приговорил его к трем годам условно с испытательным сроком также в три года. Что касаемо иска в более чем семь миллионов рублей, то его необходимо удовлетворить солидарно.

По версии следствия, Ишаев и бывший директор представительства «Роснефти» в регионе Геннадий Кондратов организовали растрату в компании на сумму в 7,5 миллионов рублей. Хищения продолжались с 2014-го по 2019 год. Ущерб компании в полном размере возместила дочь Ишаева. Сам чиновник отрицал вину и настаивал, что дело против него сфабриковано. Кондратов признал вину и просил о назначении условного срока.

Виктор Ишаев занимал пост губернатора Хабаровского края 18 лет, после, в 2009 году перешел на должность полномочного представителя президента на Дальнем Востоке. В 2013 году был освобожден от должности и покинул политику, став советником президента крупной нефтяной компании.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, чем известен экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев.