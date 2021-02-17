«Это не COVID»: сын Михаила Боярского рассказал о состоянии отца
Звезда фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» был госпитализирован 16 февраля с ощущением слабости и повышенной температурой тела.
Фото, видео: ТАСС / Демьянчук Александр; 5-tv.ru
Депутат Госдумы Сергей Боярский рассказал о состоянии своего отца. По его словам, народного артиста РСФСР Михаила Боярского 17 февраля должны выписать из больницы. В настоящий момент здоровью звезды фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» ничего не угрожает.
«Он еще вчера себя прекрасно чувствовал. Это не коронавирус. Сегодня будет дома», - рассказал Боярский-младший.
Жена Михаила Боярского Лариса Луппиан в интервью изданию «Петербургский дневник» отметила, что причина ухудшения самочувствия актера до сих пор не ясна.
«Михаил Сергеевич чувствует себя хорошо, и мы не понимаем, что случилось вчера вечером. У него были высокая температура и слабость. Его увезли в больницу, там сделали КТ, оно нормальное. Пока не знаем, что это может быть, его сегодня отпустят», — сказала худрук Театра имени Ленсовета.
Михаил Боярский 16 февраля был доставлен в петербургскую больницу № 122, где проходила лечение актриса Алиса Фрейндлих.
Ранее 5-tv.ru сообщал, за что госпитализированный в Петербурге Боярский отругал супругу.
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