«Это не COVID»: сын Михаила Боярского рассказал о состоянии отца

|
Василий Заика
Эксклюзив 1 008

Звезда фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» был госпитализирован 16 февраля с ощущением слабости и повышенной температурой тела.

Фото, видео: ТАСС / Демьянчук Александр; 5-tv.ru

Депутат Госдумы Сергей Боярский рассказал о состоянии своего отца. По его словам, народного артиста РСФСР Михаила Боярского 17 февраля должны выписать из больницы. В настоящий момент здоровью звезды фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» ничего не угрожает.

«Он еще вчера себя прекрасно чувствовал. Это не коронавирус. Сегодня будет дома», - рассказал Боярский-младший.

Жена Михаила Боярского Лариса Луппиан в интервью изданию «Петербургский дневник» отметила, что причина ухудшения самочувствия актера до сих пор не ясна.

«Михаил Сергеевич чувствует себя хорошо, и мы не понимаем, что случилось вчера вечером. У него были высокая температура и слабость. Его увезли в больницу, там сделали КТ, оно нормальное. Пока не знаем, что это может быть, его сегодня отпустят», — сказала худрук Театра имени Ленсовета.

Михаил Боярский 16 февраля был доставлен в петербургскую больницу № 122, где проходила лечение актриса Алиса Фрейндлих.

Ранее 5-tv.ru сообщал, за что госпитализированный в Петербурге Боярский отругал супругу.

Читайте также

-24° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
73.77
0.48 89.08
0.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:23
Биткоин снова обновил свой исторический максимум
9:11
Эрмитаж проверит подлинность предметов с выставки Фаберже после сообщений о подделках
8:55
Символично: В Атлантик Сити снесли 39-этажное казино Trump Plaza
8:41
Давид Манукян засыпает рядом с партнершей по «Танцам со звездами» — видео
8:26
Высокопоставленный челябинский полицейский задержан за взятку
8:15
Это неизбежно? Когда в РФ взлетят цены на импортные товары

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака
Договариваться, а не воевать: астропрогноз Василисы Володиной на неделю с 22 по 28 февраля
Под какими знаками зодиака рождаются «гулящие» женщины?
Жорин рассказал, чем обернется желание Шнурова «проучить» Пригожина

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Эпоха убитого люкса и жемчужина коллекции: Добровинский об уникальности и современной моде
Жорин озвучил срок, который может получить Епифанцев
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака