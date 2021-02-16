За что госпитализированный в Петербурге Боярский отругал супругу?

Михаил Боярский попал в больницу в Петербурге — с температурой, слабостью и подозрением на пневмонию. О госпитализации 71-летнего актера сообщила супруга Лариса Луппиан, отметив, что о коронавирусной инфекции речи не идет, ведь актер сделал прививку от COVID десять дней назад.

По словам жены, Боярский чувствует себя удовлетворительно и даже поругал супругу за то, что она решила перестраховаться и вызвала скорую.

Пока точного диагноза нет, проводится обследование.