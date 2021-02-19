Заказчиков статьи о сыне Плющенко выявит очная ставка

Известный российский продюсер Яна Рудковская твердо намерена довести до конца дело о публикации ложного материала про здоровье ее сына Саши Плющенко.

Как сообщил 5-tv.ru представляющий интересы семьи Александр Добровинский, 26 февраля будет проходить очная ставка между самой Рудковской и главным редактором StarHit Анастасией Ананьиной. Именно это издание звездная мама обвиняет в публикации статьи со ссылкой на анонимные источники, в которой сообщалось, что Саша Плющенко якобы страдает от синдрома Аспергера.

«Эта встреча позволит помочь следствию найти заказчика этого пасквиля, который нам уже давно известен», — уверен Добровинский.

Instagram @rudkovskayaofficial

Как сообщал ранее 5-tv.ru, несколько дней назад были получены результаты официальной экспертизы здоровья маленького Саши, которая проводилась в рамках уголовного дела о защите чести и репутации. Согласно выводам экспертов, у сына фигуриста Евгения Плющенко и Яны Рудковской не выявлено каких-либо психологических нарушений.