Блогер Рустам Солнцев раскритиковал Ксению Бородину за ее морализаторский пост о тиктокере-миллионнике Дане Милохине, который опубликовал фото в свадебном платье. Экс-участник «Дома-2» считает, что телеведущей не к лицу строить из себя эталон нравственности.

«Тут та самая вилка, на которую Ксюша все время напарывается. Неужели ей никто не может посоветовать, что начинать свой текст словами „Куда катится мир?“ — Ну, это зашквар вообще полный просто! Ну, это что вообще такое? Она кому адресует все это? К миру 72-го года прошлого столетия? Тогда я ее понимаю», — возмутился шоумен в интервью 5-tv.ru.

По мнению Солнцева, морализаторство Бородиной не идет — ее образ с этим никак не сочетается. Он считает, что именно ханжество Ксении привели к низким рейтингам и закрытию «Дома-2».

«Она ж не старый человек еще! Она же понимает, что-то, что она видит перед собой — это прикол для съемки. <…> При всем ее бэкграунде, при ее муже, очень неоднозначном персонаже — ну, это странно. Я бы на ее месте поостерегся», — заметил Рустам.

Как писал 5-tv.ru, Солнцев не единственный, кто не согласился с Бородиной. В защиту Дани Милохина выступил музыкальный критик Сергей Соседов.