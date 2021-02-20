Пять человек находятся в тяжелом состоянии после обрушения на фабрике в Норильске

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Карина Бернтгольц
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По предварительным данным, ЧП произошло во время проведения ремонтных работ по усилению конструкций, которые велись в пункте перегрузки руды.

Фото, видео: Прокуратура Норильска; МЧС РФ

Пять человек находятся в тяжелом состоянии после обрушения трех галерей дробильного цеха на территории Норильской обогатительной фабрики. Еще один человек в результате ЧП скончался. Общая площадь обрушения составила 1000 квадратных метров.

По предварительным данным, под завалами могут оставаться два человека. На месте ЧП продолжаются поисковые работы. К ним привлечены 195 человек, и 57 единиц техники.

Согласно обновленной информации, обрушение произошло во время проведения ремонтных работ по усилению конструкций, которые велись в пункте перегрузки руды. Ремонт производился силами ООО «Норильскникельремонт».

По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело. С целью установления причин и обстоятельств произошедшего организована проверка.

 

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