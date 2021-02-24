«Времени нет»: Нагиев впервые опубликовал фото с возлюбленной — сразу откровенное
Фанаты сразу принялись гадать, кто же эта таинственная блондинка в зеленом купальнике.
Фото, видео: Instagram @nagiev.universal
Актер и шоумен Дмитрий Нагиев опубликовал на своей странице в Instagram снимок с возлюбленной. Артист решил сразу показать девушку с выдающейся стороны — на фото она запечатлена в зеленом купальнике, повернувшись пятой точкой к камере. Сам телеведущий одет в черный костюм, белые кроссовки и бейсболку.
«"Голос 60+» не всегда гладко проходит. Приходится успокаивать участников. Доставайте лучшие комментарии из комментарниц. Времени на раскорячку нет», — с юмором подписал снимок Нагиев.
Как отмечает Telegram-канал «Только никому», Дмитрий впервые опубликовал фото со своей второй половинкой. Пара уже давно вместе, однако старается не афишировать отношения. Личность блондинки неизвестна.
Пользователей сети восхитили формы таинственной незнакомки. Фанаты сразу же принялись гадать, что за девушка обнимает актера, и почему они так контрастно одеты.
«Что за девушка? Раскрывайте секреты»;
«А кто это лежит рядом с вами?»;
«Интересно, кто из вас не по погоде приоделся?»
«Какая фигурка у 60+… Огонь!» — написали поклонники.
Ранее 5-tv.ru писал, что Дмитрий Нагиев рассказал о своих взаимоотношениях с 32-летним сыном Кириллом. Например, шоумен признался, что часто подсказывает наследнику, как лучше сыграть ту или иную роль.
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