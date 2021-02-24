«Времени нет»: Нагиев впервые опубликовал фото с возлюбленной — сразу откровенное

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Анна Васильева
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Фанаты сразу принялись гадать, кто же эта таинственная блондинка в зеленом купальнике.

Фото, видео: Instagram @nagiev.universal

Актер и шоумен Дмитрий Нагиев опубликовал на своей странице в Instagram снимок с возлюбленной. Артист решил сразу показать девушку с выдающейся стороны — на фото она запечатлена в зеленом купальнике, повернувшись пятой точкой к камере. Сам телеведущий одет в черный костюм, белые кроссовки и бейсболку.

«"Голос 60+» не всегда гладко проходит. Приходится успокаивать участников. Доставайте лучшие комментарии из комментарниц. Времени на раскорячку нет», — с юмором подписал снимок Нагиев.

Как отмечает Telegram-канал «Только никому», Дмитрий впервые опубликовал фото со своей второй половинкой. Пара уже давно вместе, однако старается не афишировать отношения. Личность блондинки неизвестна.

Instagram @nagiev.universal

Пользователей сети восхитили формы таинственной незнакомки. Фанаты сразу же принялись гадать, что за девушка обнимает актера, и почему они так контрастно одеты.

«Что за девушка? Раскрывайте секреты»;

«А кто это лежит рядом с вами?»;

«Интересно, кто из вас не по погоде приоделся?»

«Какая фигурка у 60+… Огонь!» — написали поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дмитрий Нагиев рассказал о своих взаимоотношениях с 32-летним сыном Кириллом. Например, шоумен признался, что часто подсказывает наследнику, как лучше сыграть ту или иную роль.

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