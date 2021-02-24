«Тяжелая наследственность»: что известно о приемном сыне Екатерины Градовой?

Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова скончалась в Москве 22 февраля в возрасте 74 лет. Она воспитала двух детей: родную дочь Марию Миронову и приемного сына Алексея Суховеркова. О том, что актриса с мужем — физиком Игорем Тимофеевым — взяли малыша из детдома, знали не все. Молодой человек не любит общаться с прессой.

Как мальчик попал в семью?

Впервые с будущим приемным сыном Градова встретилась в начале 1990-х, когда с дочкой Машей помогала детскому дому. Екатерина Георгиевна рассказывала в программе «Привет, Андрей!», что увидела «своего Лешу» среди множества детей.

«С мужем взяли его под опеку, рос он непросто — очень тяжелая наследственность сказывалась. Хотя в чем-то талантлив», — говорила артистка.

Тяжелая наследственность

Градова признавалась, что воспитание сына далось ей нелегко. Непростая наследственность у мальчика проявлялась в агрессивном поведении. Он обладал неуживчивым характером и совсем не желал учиться. Даже кадетский класс, в который его когда-то отдали, не помог исправить поведение ребенка.

«Это было мое сильное испытание. Раньше, когда давали детей, то не говорили — кто, что, какой род. И там потом такое выяснилось — просто вздрагиваешь. Но все равно поскольку до отрочества Алексей провел много времени в храме — пел в Богоявленском соборе, у него грандиозный голос и слух, все время причащался, и был там — он сильно, конечно, изменился. Какие-то наследственные вещи начали отступать», — делилась в интервью Градова.

При этом актриса никогда не жалела о том, что взяла Алексея в семью. Она лишь раз пожаловалась на свои трудности духовнику. Но ему удалось убедить женщину, что она сделала все правильно.

Каким стал приемный сын легендарной «радистки Кэт»?

Сейчас Алесею Суховеркову 28 лет. После службы в морской пехоте он вернулся на гражданку и занялся ресторанным бизнесом. Сын Градовой работает шеф-поваром. Приемные родители вложили много сил в его воспитание, дали парню жилье. Алексей очень любит свою семью, дружит с родными, работает и путешествует.

Ранее 5-tv.ru писал, что заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова скончалась в Москве 22 февраля в возрасте 74 лет. Прощание со звездой фильмов «Семнадцать мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя» состоится 24 февраля на Троекуровском кладбище.