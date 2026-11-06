«Бери сейчас, плати потом» больше не будет: в РФ ужесточат требования к части ипотечных займов

В России ужесточат требования к части ипотечных займов

В России ужесточают требования к ипотечным займам с низкими платежами на старте, пишут сегодня «Известия». Банки обяжут создавать повышенные резервы по таким кредитам.

Речь о схемах «бери сейчас, плати потом»: это когда сначала ежемесячные суммы маленькие, а потом резко возрастают. В итоге конечная стоимость квартиры может стать неприятным сюрпризом.

Новые требования коснутся случаев, когда платеж увеличивается больше чем на 20% в год. Льготный период ограничат тремя годами. Заработают правила в июле следующего года.

Цель — защитить заемщиков от скрытой переплаты. Вместе с тем, по мнению экспертов рынка, ипотека с низкими платежами станет менее доступной.

Риелтор Юлия Юсова в беседе с 5-tv.ru предупреждала о возможном резком росте цен на вторичное жилье в случае снижения ключевой ставки. По ее словам, ставка на уровне 14% может сохраниться примерно до марта, при этом покупатели уже адаптировались к высокой стоимости кредитов: даже при ипотечных ставках от 17% на рынке наблюдается достаточно большой спрос на ипотеку и покупку недвижимости.

Эксперт отметила, что сейчас продолжается сезонный спрос, квартиры на вторичном рынке покупают активно, а цены растут умеренно, поскольку ипотека остается дорогой.

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