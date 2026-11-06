Электрический стул и коктейли: Арбенина удивила зрителей на рэп-шоу в Москве

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 72 0

Презентация оказалась полна противоречивых моментов.

Фото, видео: Пресс-служба Дианы Арбениной; 5-tv.ru

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Диана Арбенина провела рэп-шоу с электрическим стулом и коктейлями в Москве

Диана Арбенина провела музыкальную презентацию, представ в нетипичном для себя творческом образе. Певица исполнила песню «Апокалипсис» из своего альбома «Rap for mama». Мероприятие было приурочено к Хэллоуину и оформлено в стиле триллера и мистики. Кадры с места публикует 5-tv.ru.

Арбенина устроила интерактивный перформанс — в центре помещения установили электрический стул для казней, а гостей угощали молочными коктейлями. Согласно концепции праздника, нужно было создать противоречие между приятным сладким напитком и мрачным символом наказания. На мероприятии также показали клип на одноименную песню.

Особенно интересным и неожиданным для публики стало выступление детского танцевального ансамбля — ребята оттенили мрачную атмосферу перформанса, добавив ему сюрреалистичности. Среди гостей оказались известные блогеры, в том числе Диана Астер. Инфлюенсеры высоко отозвались о стильном и гротескном видеоряде, в котором глубина смысла подчеркивается провокационной эстетикой.

Обращение Арбениной к хип-хопу в 2026 году стало очень неожиданным для многих в российском шоу-бизнесе. В сентябре заслуженный артист России Виктор Дробыш с иронией отозвался об этом, заявив, что «бабка зарэповала».

Впрочем, в его словах было лишь уважение к тому, какие вызовы певица ставит сама себе. К тому же их встреча была отмечена трогательным жестом — на концерте в рамках шоу на федеральном телеканале, где Арбенина исполнила трек «8-808low» из своего рэп-альбома, она пригласила Дробыша потанцевать прямо на сцене.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

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