Страдающий раком Валентин Юдашкин насторожил своей чрезмерной худобой

Жена модельера Валентина Юдашкина, который с 2016 года борется с раком пищевода, показала новый снимок с супругом из ресторана. Фото Марина Юдашкина разместила на своей странице в Instagram.

Пара устроила ужин перед просмотром фильма «Дом Пьера Кардена», который представил наследник Кардена Родриго Базиликати.

«В 1991 году Пьер Карден предоставил свой дом в Париже для показа Валентина Юдашкина тогда для нас это было очень важно за что мы ему очень благодарны», — написала жена Юдашкина.

На снимке сильно похудевший 63-летний модельер одет в белую рубашку с бантом и пиджак классического типа. Марина Юдашкина выбрала для семейного вечера черный топ и мерцающее ожерелье.

Instagram @marinayudashkina

В комментариях фанаты поддержали Юдашкина и даже в его болезненном внешнем виде попытались найти плюсы.

«Валя помолодел»;

«Милашки. Обожаю Юдашкиных. Счастья вам и здоровья»;

«Марина и Валентин красивые и счастливые. Все хорошо, а будет еще лучше»;

«Молодые, красивые, талантливые, любимые», — написали пользователи сети.

В 2016-м российскому кутюрье диагностировали рак пищевода. Юдашкина мучили частые боли в районе живота, но из-за несвоевременного обращения к врачу, он запустил свое состояние. Для того чтобы побороть болезнь, Валентину пришлось удалить одну почку и часть легкого, которые на момент операции были поражены метастазами. В начале 2019-го дизайнер испытывал проблемы с речью и сильно похудел. Сейчас Валентин Юдашкин продолжает борьбу с недугом и проходит курсы химиотерапии.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена Валентина Юдашкина показала свадебное фото в честь 33-й годовщины.