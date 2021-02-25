Страдающий раком Валентин Юдашкин насторожил своей чрезмерной худобой
Супруга модельера поделилась с подписчиками новым снимком в Instagram.
Фото, видео: Instagram @marinayudashkina
Жена модельера Валентина Юдашкина, который с 2016 года борется с раком пищевода, показала новый снимок с супругом из ресторана. Фото Марина Юдашкина разместила на своей странице в Instagram.
Пара устроила ужин перед просмотром фильма «Дом Пьера Кардена», который представил наследник Кардена Родриго Базиликати.
«В 1991 году Пьер Карден предоставил свой дом в Париже для показа Валентина Юдашкина тогда для нас это было очень важно за что мы ему очень благодарны», — написала жена Юдашкина.
На снимке сильно похудевший 63-летний модельер одет в белую рубашку с бантом и пиджак классического типа. Марина Юдашкина выбрала для семейного вечера черный топ и мерцающее ожерелье.
В комментариях фанаты поддержали Юдашкина и даже в его болезненном внешнем виде попытались найти плюсы.
«Валя помолодел»;
«Милашки. Обожаю Юдашкиных. Счастья вам и здоровья»;
«Марина и Валентин красивые и счастливые. Все хорошо, а будет еще лучше»;
«Молодые, красивые, талантливые, любимые», — написали пользователи сети.
В 2016-м российскому кутюрье диагностировали рак пищевода. Юдашкина мучили частые боли в районе живота, но из-за несвоевременного обращения к врачу, он запустил свое состояние. Для того чтобы побороть болезнь, Валентину пришлось удалить одну почку и часть легкого, которые на момент операции были поражены метастазами. В начале 2019-го дизайнер испытывал проблемы с речью и сильно похудел. Сейчас Валентин Юдашкин продолжает борьбу с недугом и проходит курсы химиотерапии.
Ранее 5-tv.ru писал, что жена Валентина Юдашкина показала свадебное фото в честь 33-й годовщины.
Читайте также
93%
-0.28 89.50
-0.17
Нашли ошибку?