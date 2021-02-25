Вован и Лексус разыграли Amnesty International от имени соратника Навального

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Алина Потёмкина
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Пранкеры провели видеоконференцию, в ходе которой выведали, почему правозащитная организация лишила блогера статуса «узника совести».

Вован и Лексус разыграли Amnesty International от имени соратника Навального

Фото: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov

Российские пранкеры Алексей Столяров и Владимир Кузнецов, более известные как Вован и Лексус, разыграли представителей правозащитной организации Amnesty International. Для этого они провели с ними видеоконференцию от имени соратника Алексея Навального Леонида Волкова. В этом молодые люди признались в беседе с РИА Новости.

«Да, это были мы. Мы провели видеоконференцию с представителями Amnesty International. Обсудили, почему они не хотят считать Навального „узником совести“», — рассказали пранкеры.

Они раскрыли, что их собеседники в ходе переговоров признались, что статус «узника совести» вначале дали российскому блогеру, чтобы «сделать как можно более громкое заявление» после его ареста. Отказ же и далее называть его именно так был связан с детальным анализом более ранних заявлений Навального.

Кроме того, пранкеры поинтересовались у представителей компании, будут ли те реагировать на аресты российских журналистов в Латвии. Правозащитники ответили, что в их планах нет цели уделять этому внимание.

Генсек Amnesty International Джулия Верхаар в Twitter поблагодарила Леонида Волкова за «прямой разговор», на что соратник Навального ответил, что не общался с ней. Позже твит был удален.

Алексей Навальный получил реальный срок взамен условного по делу «Ив Роше». Приговор был вынесен Симоновским судом 2 февраля. Блогера признали виновным в многократном нарушении условий испытательного срока и приговорили к двум годам и восьми месяцам колонии общего режима. Апелляция по делу прошла без особого успеха для блогера: суд согласился лишь зачесть ему в счет отбытого наказания полтора месяца, проведенные под домашним арестом. Кроме того, 20 февраля завершился суд по делу о клевете Навальным на ветерана Великой Отечественной войны. По нему он получил штраф в 850 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Алексея Навального отправили по этапу из «Матросской тишины».

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