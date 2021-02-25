Блогера Навального отправили по этапу из «Матросской тишины»

Блогера Алексея Навального этапировали из следственного изолятора «Матросская тишина». Об этом адвокат осужденного заявил в четверг, 25 февраля, на своей странице в Twitter. Пока информации о том, где будет отбывать наказание блогер — нет.

Алексей Навальный был признан виновным в неоднократном нарушении условий испытательного срока, назначенного ему по делу «Ив Роше». Пока блогер находился на лечении в Германии в отношении него требование о явке на регистрацию было приостановлено. Уведомление было направлено 16 октября почти через две недели после его выписки из клиники Charite. Навальный проигнорировал уведомление и 23 октября явку пропустил. При этом он продолжал свободно передвигаться по Германии, чему есть подтверждение в СМИ и соцсетях.

На связь с ФСИН Алексей Навальный вышел только 23 ноября 2020 года, сообщив, что проживает в немецком отеле Hotel Arabel. Также он подтвердил выписку из Charite, как и было указано выше, 23 сентября. При этом объективных причин своей неявки на регистрацию так и не предоставил.

В итоге блогера объявили в розыск из-за того, что его местонахождение невозможно было определить . 14 января столичный ФСИН официально заявил о намерении задержать Алексея Навального, что собственно и было сделано 17 января в аэропорту «Шереметьево» по его возвращению из Германии.

2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде принял решение заменить условное наказание блогеру на реальное. Ему назначили три с половиной года колонии общего режима. В срок заключения засчитывается нахождение под домашним арестом из расчета один день за один день, а также его нахождение под стражей с 17 января по 2 февраля 2021 года. Таким образом, в колонии он проведет два года и восемь месяцев.

Также в отношении блогера возбуждено уголовное дело о хищении пожертвований его организациям на сумму около 365 миллионов рублей. Следствие считает, что часть этих средств блогер потратил на личные нужды, будучи руководителем этих организаций.

Кроме того, 20 февраля завершился судебный процесс по делу о клевете Навального в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Суд признал блогера виновным и присудили ему штраф в 850 тысяч рублей. Причиной тяжбы стал оскорбительный комментарий Навального к видео, на котором участник Великой Отечественной войны выказывается в поддержку поправок в Конституцию.

Ряд экспертов назвал решение суда относительно мягким приговором за подобное правонарушение, а некоторые политологи указали, что Навальный мог бы избежать суда, если бы принес извинения.

Оскорбление ветерана — это не случайность, а часть последовательной, системной кампании по глумлению над исторической памятью народа. Дискредитация Победы в Великой Отечественной войне — это позиция Алексея Навального и его приспешников.