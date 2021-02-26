🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 февраля, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 26 февраля, растущая Луна находится в знаке Овен. Многим знакам зодиака придется прислушаться к себе, чтобы найти правильный путь.
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 26 февраля, растущая Луна в Овне. Многим знакам зодиака придется прислушаться к себе, чтобы найти правильный путь. Другим повезло больше: звезды призывают делиться радостью с близкими и открыть свое сердце любви.
♈ Овен
Овнам важно понять, что все происходит не просто так. Вы достигли переломного момента и способны оценить свое прошлое через призму мудрости. Внимательно проанализируйте ключевые события своей жизни и постарайтесь поблагодарить Вселенную за бесценный опыт. А после этого продолжайте двигаться вперед с чувством открытости, не жалея ни об одной прожитой секунде.
Космический совет: переосмыслите свое прошлое и двигайтесь дальше.
♉ Телец
Все, что вам нужно для счастья, находится прямо перед вами, Тельцы! Сосредоточьтесь на хорошем, чтобы сделать жизнь еще лучше. Звезды рекомендуют вам обратиться к семье и близким — они тоже нуждаются в переполняющей вас энергии радости и счастья.
Космический совет: встретьтесь с близкими и поделитесь с ними своей радостью.
♊ Близнецы
Вы вступаете в очень насыщенный событиями период жизни, Близнецы. То, что вы считали своим, может быть отнято у вас в любой момент. Звезды напоминают, ни одно из событий не является хорошим или плохим само по себе. Они происходят по воле Вселенной, и она не оставит вас в трудные времена.
Космический совет: помните, Вселенная не оставит вас в трудные времена!
♋ Рак
Подумайте, какие качества восхищают вас в вашем партнере? Сосредоточьтесь на том, что пробуждает в вас чувство радости и страсти. Хорошие мысли создадут возможность для расцвета ваших отношений. Лучшие любовные истории — те, где главные герои находят свой путь в объятиях друг друга вопреки всему. Так что смело идите на риск ради воплощения своих желаний!
Космический совет: уделите максимум внимания своей личной жизни.
♌ Лев
Не все в нашей власти, Львы, такова правда жизни. Постарайтесь смириться с этим и отпустить ложное чувство контроля. Примерьте на себя роль наблюдателя. Станьте свидетелем того, как все ненужное отправляется в огонь, ведь очищение — это первый шаг в процессе творения.
Космический совет: перестаньте пытаться все контролировать.
♍ Дева
Девы, пришло время для воплощения самых смелых фантазий! Сегодня звезды наделили вас сверхспособностью сотворить все, о чем вы давно мечтали. Все, что вам необходимо для достижения цели, возникнет на вашем пути само собой.
Космический совет: настало время воплотить самые смелые фантазии!
♎ Весы
Вы используете лишь малую долю своего потенциала, Весы. Необходимо хорошенько изучить себя и свои внутренние способности. Да, это займет много времени, но только так вы сможете достичь желаемого и воплотить мечты в реальность.
Космический совет: сосредоточенность и дисциплина — ваши лучшие друзья.
♏ Скорпион
Последний бой — самый трудный, Скорпионы. Вы долго шли к заветной цели, остался всего один шаг, но к нему нужно отнестись со всей ответственностью. Подумайте о том, что ждет вас в конце пути — это даст вам силы и мотивацию. И перестаньте все свое время уделять карьере. Найдите баланс между работой и личной жизнью.
Космический совет: просто продолжайте, вы на верном пути.
♐ Стрелец
Нередко вам приходится буквально переворачивать мир своей фантазией. Но сейчас настало время твердо стоять на земле, а не витать в облаках. Сосредоточьтесь на реальности.
Космический совет: спуститесь с небес на землю.
♑ Козерог
Может показаться, что у вас сейчас наступил период застоя. Но оглянитесь, Козероги, — вы не в тупике. Просто звезды хотят, чтобы вы приложили еще немного усилий, прокачали свои творческие навыки и показали всему миру, кто вы есть на самом деле. Бросьте вызов самому себе, а Вселенная вам поможет!
Космический совет: покажите всему миру, на что вы способны!
♒ Водолей
Завершение отношений — не конец жизни, Водолеи! Вам кажется, будто вы больше не сможете влюбиться, но на самом деле любовь стремительно возвращается в вашу жизнь. Откройте свое сердце, и звезды дадут вам второй шанс.
Космический совет: откройте свое сердце новым отношениям.
♓ Рыбы
Нельзя слишком долго думать, почему все случилось именно так, Рыбы. Отбросьте тяжелые мысли и сосредоточьтесь на внутренней тишине в своем сердце. Чем раньше вы простите, тем проще будет отпустить тянущее на дно прошлое. Попробуйте насладиться процессом обновления.
Космический совет: отпустите свое прошлое.
Ранее 5-tv.ru публиковал мнение астролога о том, какие дни будут самыми удачными на неделе с 22 по 28 февраля.
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