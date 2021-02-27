Старческий маразм: Сатановский прокомментировал заявление Байдена по Крыму

Проявлением старческого маразма назвал заявление президента США Джо Байдена о непризнании Крыма российский политолог Евгений Сатановский. Он подчеркнул, что мнение Байдена в вопросе принадлежности Крыма никого не интересует.

«Разве его кто-то спрашивает? Его мнение кого-то интересует? Дедушка старый, ему все равно. Есть старая американская фраза — никогда не говори никогда. Но он же ее вряд ли помнит. Старческий маразм — плохое качество, чтобы чем-то управлять, а Белым домом тем более… Что ему написали, то он и сказал. Название „Украина“, наверное, написали большими буквами, чтобы он не забыл, как называется эта страна», — цитирует политолога ФАН.

По мнению Сатановского, текущая задача администрации Белого дома — изменение государственного строя России, ликвидация действующего президента и возвращение страны к началу 1990-х, когда президент Борис Ельцин в Конгрессе Соединенных Штатов торжественно клялся похоронить коммунизм и призывал божье благословение на США.

«Почему российский президент должен был говорить „God bless America“ („Боже, храни Америку“ — Прим. ред), я до сих пор не понимаю. Борису Николаевичу хотелось аплодисментов, а, может, выпивший был? Хорошее было время: министр иностранных дел Андрей Козырев спрашивал, какие у России национальные интересы. Он до сих пор живет в Майами и в ус не дует, с приличной недвижимостью. У наших начальников были идиотские иллюзии, что Запад нам поможет, в точности по Остапу Бендеру. Все действия Запада будут подчинены возвращению в эти благословенные времена», — заявил Сатановский.

Политолог также обратил внимание, что США всегда переоценивали свои возможности и общались со всем миром как с американскими индейцами. За это, по выражению Сатановского, им неоднократно «вламывали», что последний раз сделали вьетнамцы. В то же время, уверен политолог, в большую войну с Россией Соединенные Штаты не станут ввязываться, так как не выиграют ее. Однако Вашингтон будет заниматься подрывной деятельностью, политическим давлением и провокациями, чтобы вернуть миропорядок 1990 годов, добавил Сатановский.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Байден заявил, что США никогда не признают Крым российским и продолжат работать над привлечением РФ к ответственности.