«Вчера караул можно было кричать»: представитель Людмилы Лядовой о ее состоянии

Состояние народной артистки РСФСР Людмилы Лядовой немного улучшилось. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал ее представитель Виталий Мирошников. Он отметил, что певица и композитор была доставлена в одно из столичных медицинских учреждений накануне — в пятницу, 26 февраля, из-за ухудшения состояния в связи с инфицированием коронавирусом. Вчера 95-летняя артистка находилась в тяжелом состоянии, однако сейчас, судя по всему, за нее беспокоиться не стоит.

«Действительно, она в больнице лежит. Там COVID, (поражение легких — Прим.ред.) 70%. Вчера ее отвезли, вчера ее госпитализировали в 52 больницу. Сегодня стало лучше. Вчера действительно, караул можно было кричать. Сегодня она попросила покушать. Хлебушка попросила. Лучшей ей стало. (Врачи — Прим.ред.) никакой информации не дают», — рассказал Мирошников 5-tv.ru.

Народная артистка РСФСР Людмила Лядова прославилась на весь Советский Союз как композитор, пианистка и певица. Также она работала с другими звездами эстрады, среди которых Людмила Зыкина, Иосиф Кобзон, Елена Образцова, Эдита Пьеха, Валентина Толкунова, Леонид Утесов, Эдуард Хиль, Клавдия Шульженко и другие. В 2017 году Лядова перенесла инсульт.