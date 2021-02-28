«Влюбленность и мечты»: астролог рассказала, чего ждать от первой недели марта

Зима заканчивается и в законные права вступает весна — время тепла и любви. Астролог Алена Никольская рассказала в беседе с 5-tv.ru, чего ждать всем представителям астрологического круга в первую неделю марта от Венеры в Рыбах и Марса в Близнецах.

«На этой неделе необходимо обратить внимание на несколько моментов. Во-первых, Венера у нас в конце февраля перешла в знак Рыб. А это значит, что в весеннем знаке Венера находится в состоянии очень мягком, легком, эмоциональном и глубинном», — пояснила астролог.

По словам Алены Никольской, пока Венера находится в Рыбах, самое время мечтать, влюбляться, заниматься творчеством и улучшать отношения с другими людьми.

«Во-вторых, на этой неделе у нас с вами очень важная планета Марс, которая отвечает за нашу энергетику, напор, движение вперед, меняет знак. В четверг Марс переходит в Близнецы. Усилится тяга к общению, к коммуникациям, к движениям, и все начнет развиваться стремительно, но немножко неустойчиво. Мы будем быстро загораться и переключаться. Поэтому, если вам важно доводить дело до конца — имейте это ввиду», — отметила астролог.

Период с понедельника по среду будут особенно важным для тех, чья профессия или хобби связаны с работой руками: художники, мастера маникюра, кондитеры или швеи. Этим людям Алена Никольская советует подвести итоги своей деятельности или пересмотреть цены за свои услуги.

«Потому что, начиная с четверга, ваш бизнес очень сильно начнет меняться. Помогите ему, сделайте так, чтобы ваши доходы стали максимально высокими и адекватными рынку. Иначе вы будете сидеть и ждать ваших клиентов», — отметила специалист.

Алена Никольская добавила, что март — самое благоприятное время для любви и легкости.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алена Никольская объяснила, почему с приходом весны можно рассчитывать на романтические встречи. Также астролог назвала даты, в которые лучше всего выходить замуж.