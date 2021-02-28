Месяц любви и Нептун в Рыбах: астропрогноз на март 2021 года
Алена Никольская объяснила, почему с приходом весны можно рассчитывать на романтические встречи. Также астролог назвала даты, в которые лучше всего выходить замуж.
Фото, видео: Depositphotos / monsit; 5-tv.ru
После не самого простого начала 2021 года в марте представители всех знаков зодиака могут рассчитывать на передышку. Более того — их ждут новые романтические встречи, весь месяц будет проходить под знаком любви.
Астролог Алена Никольская назвала 5-tv.ru даты, наиболее благоприятные для построения долгих и стабильных отношений с противоположным полом.
Нептун в Рыбах — любовь в дом
Несмотря на сохранение опасной квадратуры между Ураном и Сатурном до конца текущего года, в марте на судьбу влияет Нептун в знаке Рыб. Одно это уже способствует любви. Но вплоть до 16 марта в Рыбах будут находиться также другие светила — Солнце, Венера, а затем к ним присоединится еще и Меркурий.
«И все — мы влюбляемся, хотим прекрасного и светлого чувства, но при этом можем попасть в зависимость», — предупредила о рисках Алена Никольская.
И все же вероятность встретить надежного спутника жизни куда выше. При этом в марте мужчины будут ощущать непривычную нежность по отношению к слабому полу, а женщины станут более снисходительными к чужим слабостям.
«Если вы планировали, хотели, мечтали встретить свою половинку, то в марте можно не только произвести впечатление на избранника или избранницу, но и запросто влюбить в себя», — сказала астролог.
Новолуние — 13 марта
Новолуние может быть опасным периодом — но не в марте 2021 года. На сей раз оно пройдет легко и спокойно. Однако на дату новолуния — 13 марта — выпадет также опасный аспект с Сатурном.
«Если не хотите расстаться с любимым, будьте аккуратны. Если вы поругаетесь в этот день, то это будет всерьез и надолго», — предупредила Алена Никольская.
А вот если отношения давно себя изжили, то аспект можно использовать себе во благо. Если расстаться с партнером именно 13 марта, то с большой долей вероятности он больше не будет вас беспокоить.
Самые важные даты
Весь март «заточен» под любовь и отношения с противоположным полом. Но в некоторые дни принятие важных для пары решений может быть особенно удачным.
«Чтобы выйти замуж или съехаться — лучше всего сделать это 16-17 и 22–23 марта», — подсказала Алена Никольская.
20 марта Солнце перейдет в знак Овна, с приходом весеннего равноденствия стартует и новый астрологический год. В это время тоже можно будет ожидать много хорошего.
Ранее 5-tv.ru писал, кому и когда астрологи советуют выйти замуж в 2021 году.
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