Месяц любви и Нептун в Рыбах: астропрогноз на март 2021 года

После не самого простого начала 2021 года в марте представители всех знаков зодиака могут рассчитывать на передышку. Более того — их ждут новые романтические встречи, весь месяц будет проходить под знаком любви.

Астролог Алена Никольская назвала 5-tv.ru даты, наиболее благоприятные для построения долгих и стабильных отношений с противоположным полом.

Нептун в Рыбах — любовь в дом

Несмотря на сохранение опасной квадратуры между Ураном и Сатурном до конца текущего года, в марте на судьбу влияет Нептун в знаке Рыб. Одно это уже способствует любви. Но вплоть до 16 марта в Рыбах будут находиться также другие светила — Солнце, Венера, а затем к ним присоединится еще и Меркурий.

«И все — мы влюбляемся, хотим прекрасного и светлого чувства, но при этом можем попасть в зависимость», — предупредила о рисках Алена Никольская.

И все же вероятность встретить надежного спутника жизни куда выше. При этом в марте мужчины будут ощущать непривычную нежность по отношению к слабому полу, а женщины станут более снисходительными к чужим слабостям.

«Если вы планировали, хотели, мечтали встретить свою половинку, то в марте можно не только произвести впечатление на избранника или избранницу, но и запросто влюбить в себя», — сказала астролог.

Новолуние — 13 марта

Новолуние может быть опасным периодом — но не в марте 2021 года. На сей раз оно пройдет легко и спокойно. Однако на дату новолуния — 13 марта — выпадет также опасный аспект с Сатурном.

«Если не хотите расстаться с любимым, будьте аккуратны. Если вы поругаетесь в этот день, то это будет всерьез и надолго», — предупредила Алена Никольская.

А вот если отношения давно себя изжили, то аспект можно использовать себе во благо. Если расстаться с партнером именно 13 марта, то с большой долей вероятности он больше не будет вас беспокоить.

Самые важные даты

Весь март «заточен» под любовь и отношения с противоположным полом. Но в некоторые дни принятие важных для пары решений может быть особенно удачным.

«Чтобы выйти замуж или съехаться — лучше всего сделать это 16-17 и 22–23 марта», — подсказала Алена Никольская.

20 марта Солнце перейдет в знак Овна, с приходом весеннего равноденствия стартует и новый астрологический год. В это время тоже можно будет ожидать много хорошего.

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