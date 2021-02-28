Состояние народной артистки РСФСР Людмилы Лядовой ухудшилось

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Алиса Маркова
Срочная новость 2 017

Госпитализированная 26 февраля композитор была переведена в реанимацию.

Состояние народной артистки РСФСР Людмилы Лядовой ухудшилось

Фото: ТАСС / Сысоев Григорий

Состояние народной артистки РСФСР Людмилы Лядовой резко ухудшилось. Об этом стало известно 5-tv.ru. В настоящий момент она находится в реанимации, однако к аппарату искусственной вентиляции легких ее не подключали.

Между тем накануне ее представитель Виталий Мирошников в интервью 5-tv.ru говорил, что госпитализированная 26 февраля 95-летняя артистка чувствует себя вполне нормально. Тем не менее у нее был выявлен коронавирус.

«Там COVID, (поражение легких — Прим.ред.) 70%. (Врачи — Прим.ред.) никакой информации не дают», — говорил Мирошников 5-tv.ru.

Народная артистка РСФСР Людмила Лядова прославилась на весь Советский Союз как композитор, пианистка и певица. Также она работала с другими звездами эстрады, среди которых Людмила Зыкина, Иосиф Кобзон, Елена Образцова, Эдита Пьеха, Валентина Толкунова, Леонид Утесов, Эдуард Хиль, Клавдия Шульженко и другие. В 2017 году Лядова перенесла инсульт.

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