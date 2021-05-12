Всего один знак зодиака: кому больше всех повезет в 2021 году?
Астрологи рассказали, когда и в какой сфере ждет удача разных представителей зодиакального круга. Также они назвали тех, кто станет успешнее других.
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В 2021 году звезды пророчат удачу всем представителям астрологической дюжины, но только в разное время. Но есть среди всех знаков зодиака один, представителям которого повезет дважды за год. И этими счастливчиками будут Раки.
Ракам радостные мгновения принесут сразу два месяца: июль и сентябрь. В это время их ждут долгожданные путешествия, захватывающие приключения и множество новых знакомств.
Также астрологи рассказали, чего ждать всем остальным знакам в 2021 году.
Карьера и бизнес
Овны смогут заполучить работу своей мечты или займутся небольшим, но очень успешным бизнесом в апреле. Вместе с профессиональными достижениями к Овнам придут и деньги.
Дев ожидает удача в сентябре. Им не избежать успехов в работе и в финансах. Причем это касается работников любых сфер деятельности: как умственной, так и физической.
Стрельцы будут с небывалой легкостью справляться с любой работой в ноябре. А вдохновение от достижений в карьере позволит добиться успехов и в других сферах.
Отпуск и путешествия
Для Тельцов лучшим месяцем этого года станет июль. Представители этого знака зодиака смогут отправиться в долгожданный семейный отпуск.
Львы поедут в путешествие в июне. В других городах или странах родившиеся под этим созвездием люди обретут полезные знакомства и получат массу положительных впечатлений.
Весам лучше всего запланировать отпуск на август. В этом месяце воплотятся в жизнь все их заветные мечты.
Водолеям следует ждать удачу в марте. В этом месяце они смогут преуспеть во многом. Перспективы откроются не только в карьере или делах семейных, но и во всем, что касается отдыха и путешествий.
Любовь
В августе свою судьбу рискуют встретить Близнецы. По словам астрологов, в конце лета представители этого знака влюбятся по-настоящему и надолго.
Для Козерогов март станет самым удачным месяцем во многих сферах. Но особенное тепло им подарит вторая половинка.
Деньги
В мае Скорпионов особенно сильно будут волновать финансовые вопросы. И именно в этом месяце люди, рожденные под этим знаком, найдут дополнительные источники заработка. А кому-то и вовсе посчастливится получить неожиданное наследство или выиграть в лотерею.
Рыб в ноябре ждет путешествие вверх по карьерной лестнице, увеличение заработка и покупка нового авто, о котором они давно мечтали.
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