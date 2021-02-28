Стали известны подробности убийства четырех человек в Нижегородской области

Стали известны подробности убийства в Нижегородской области, после которого полиция объявила в розыск машину KIA Cerato с двумя подозреваемыми. Как сообщил источник 5-tv.ru, была убита семья из четырех человек, в том числе один ребенок. Известно, что глава семейства — высший состав Горьковской железной дороги.

Тела погибших обнаружил сосед семьи, которая проживала в частном доме в поселке Кудьма. Подробности уточняются.