Стали известны подробности убийства четырех человек в Нижегородской области

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Карина Бернтгольц
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По данным 5-tv.ru, погибли трое взрослых и один ребенок.

Стали известны подробности убийства четырех человек в Нижегородской области

Фото: Depositphotos / motortion

Стали известны подробности убийства в Нижегородской области, после которого полиция объявила в розыск машину KIA Cerato с двумя подозреваемыми. Как сообщил источник 5-tv.ru, была убита семья из четырех человек, в том числе один ребенок. Известно, что глава семейства — высший состав Горьковской железной дороги.

Тела погибших обнаружил сосед  семьи, которая проживала в частном доме в поселке Кудьма. Подробности уточняются. 

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