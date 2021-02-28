Видео с места убийства семьи из четырех человек в Нижегородской области

5-tv.ru публикует эксклюзивное видео с места убийства четырех человек в поселке Кудьма в Нижегородской области. В настоящий момент на месте произошедшего дежурят следователи и криминалисты, ведется допрос свидетелей.

Как стало известно 5-tv.ru, ранее мужчина обнаружил мертвыми четверых соседей. Как уточнили в Следственном комитете, погибшими оказались пятилетний мальчик, его 41-летняя мать, 64-летний дедушка и 63-летняя бабушка. На их телах ыли обнаружены признаки насильственной смерти.

По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Подробности случившегося выясняются.

Ранее 5-tv.ru писал, что подозреваемые в убийстве четырех человек в поселке Кудьма под Нижним Новгородом задержаны во Владимирской области.