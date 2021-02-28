Видео с места убийства семьи из четырех человек в Нижегородской области

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Карина Бернтгольц
Эксклюзив 1 853

По предварительным данным, подозреваемые в преступлении задержаны.

Фото, видео: Depositphotos / Chalabala; 5-tv.ru

5-tv.ru публикует эксклюзивное видео с места убийства четырех человек  в поселке Кудьма в Нижегородской области. В настоящий момент на месте произошедшего дежурят следователи и криминалисты, ведется допрос свидетелей. 

Как стало известно 5-tv.ru, ранее мужчина обнаружил мертвыми четверых соседей. Как уточнили в Следственном комитете, погибшими оказались пятилетний мальчик, его 41-летняя мать,  64-летний дедушка  и 63-летняя бабушка. На их телах ыли обнаружены признаки насильственной смерти. 

По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Подробности случившегося выясняются.

Ранее 5-tv.ru писал, что подозреваемые в убийстве четырех человек в поселке Кудьма под Нижним Новгородом задержаны во Владимирской области.

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