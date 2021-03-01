«Глупо противиться»: Актриса Васильева о романе с режиссером и главных ролях

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Егор Измалкин
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Актриса считает, что для карьеры на сцене недостаточно природного таланта.

«Глупо противиться»: Актриса Васильева о романе с режиссером и главных ролях

Фото: ТАСС / Фомичев Михаил

Актриса Татьяна Васильева призналась, что получала главные роли на сцене благодаря тому, что имела интимные отношения с режиссером Московского театра Сатиры Валентином Плучеком.

По мнению артистки, для успеха в актерской карьере природного дара мало: нужен человек, который сумеет его раскрыть. Васильева считает, что слишком порядочные, хотя и талантливые коллеги очень часто остаются в тени.

«Было глупо противиться этому роману. Как можно не отблагодарить его так, как ему будет приятно? Он мне очень нравился, мы великолепно проводили время», — заявила она в интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи».

РИА Новости / Виталий Арутюнов

Звезда «Самой обаятельной и привлекательной» отметила, что ее тайный роман с режиссером длился на протяжении тринадцати лет. А как только их отношения зашли в тупик, Плучек уволил ее. Актриса полагает, что тот ревновал ее к супругу и детям, которым она стала дарить больше внимания. При этом артистка была не прочь родить от Валентина Николаевича ребенка.

«Я бы от него родила, если бы он смог», — поделилась Васильева.

Знаменитость была в браке дважды. В первый раз она вышла замуж за Анатолия Васильева, чью фамилию и носит, а во второй - за Георгия Мартиросяна. Сейчас звезда разведена и воспитывает внуков.

Как писал 5-tv.ru, Татьяна Васильева собралась стать уборщицей из-за безденежья, так как пандемия лишила 74-летнюю артистку большей части дохода.

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