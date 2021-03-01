«Пожалей детей»: Максакова обратилась к экс-мужу после слухов о лишении квартиры
Оперная певица утверждает, что ее первый супруг Владимир Тюрин лишает ее подарков скончавшегося отца.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
Оперная певица Мария Максакова-Игенбергс в эксклюзивном интервью 5-tv.ru обратилась к первому мужу Владимиру Тюрину. Видео с артисткой было записано после слухов о том, что звезда лишилась квартиры в центре Москвы стоимостью в 200 миллионов рублей, которую ранее ей подарил отец. Якобы в махинациях был замешан именно экс-супруг Максаковой.
«На сегодняшний день я себя ощущаю трехъярусной мошеннической западне. Взвесив ситуацию, хочу предпринять еще одну примирительную попытку. <…> Поверь мне, подобное поведение вызывает пренебрежение и, возможно, насмешки в твой адрес», — обратилась знаменитость к Тюрину.
Максакова напомнила экс-супругу, что отец подарил ей не только элитную квартиру, но и офис. Вероятно, мужчина после смерти Питера Игенбергса завладел и им.
«Рассчитываться в твои планы тоже не входит? <…> Тебе нравится не допускать ко мне детей, или меня к ним, при этом тебе нравится пользоваться моим имуществом и не рассчитываться за него. Мне кажется, ты в сотни раз состоятельнее меня. И если это для тебя игра, фетиш, для меня — большие деньги <…> Неужели ты готов лишать меня подарков моего отца? Пожалей детей хотя бы, их репутацию», — обратилась Максакова к бывшему мужу.
Оперная дива считает, что для бывшего супруга конфликт стал «ящиком Пандоры», и ему следует рассчитаться с ней.
Известно, что Максакова переехала из России на Украину в декабре 2016 года вместе с мужем, экс-депутатом Госдумы РФ Денисом Вороненковым. После его громкого убийства в 2017-м певица осталась на Украине и одна растила наследника Ивана, а со старшими детьми Ильей и Людмилой поддерживала связь по телефону. С их бабушкой Людмилой Максаковой у звезды сложные отношения — женщины не разговаривали несколько лет.
В конце 2020 года стало известно, что на московские апартаменты Максаковой-Игенбергс наложен арест из-за долгов. В течение года она боролась с экс-супругом Далхатом Халаевым за права на элитную квартиру, но вопрос долгое время не удавалось решить.
Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Максакова улетела в Германию после серии скандальных ток-шоу.
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