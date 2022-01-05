Нумеролог назвала судьбоносные годы человека в зависимости от его даты рождения

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Анастасия Шадская
Анастасия Шадская 14 905

Специальный расчет подскажет, когда ждать серьезных изменений или знаковых событий в жизни, уверена эксперт.

Нумеролог назвала судьбоносные годы человека в зависимости от его даты рождения

Фото: depositphotos / BrianAJackson; Instagram @numero_shu

Каждый человек в процессе своей жизни сталкивается с так называемыми судьбоносными периодами, когда происходят наиболее значимые события. Нумеролог Оксана Шушалыкова сделала особый расчет и составила список важных периодов для людей, рожденных с 1970 по 2020 годы.

По мнению эксперта, в эти годы в жизни людей могут произойти важные изменения.

«Это фундаментальные перемены, мысли и озарения, которые натолкнут вас на другой путь. Быть может брак, рождение детей, развод, любовь, но не всегда. Или смена профессии», — пояснила нумеролог.

Впрочем, может случиться, что в перечисленные периоды никаких судьбоносных новостей человек не заметит. Все потому, что важно не событие, а какое-то принятое решение или совершенное действие.

«Очень часто мы его можем даже не вспомнить, — рассказала Оксана Шушалыкова. — Возможно, оно будет только в мыслях, но это определенно повлияет на вашу жизнь».

Впрочем, свой расчет нумеролог сделала только до 2030–2035 годов, на самом деле судьбоносных периодов в судьбе каждого человека может быть куда больше.

Нумеролог назвала судьбоносные годы человека в зависимости от его даты рождения

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Instagram @numero_shu

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Instagram @numero_shu

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Instagram @numero_shu

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Instagram @numero_shu

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Instagram @numero_shu

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